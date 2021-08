von dpa

Demnach soll der Olympia-

Zweite von 2018, der zuletzt drei Jahre lang in der NHL und in der vergangenen Saison zusammen mit Leon Draisaitl für die Edmonton Oilers spielte, einen Dreijahresvertrag in Bern unterschrieben haben. Am ehemaligen Münchner Kahun waren nach dem Auslaufen seines Vertrages in Edmonton etliche Teams aus Nordamerika und Europa interessiert.

Der SC Bern ist in regulären Spielzeiten europaweit das Team mit den meisten Zuschauern und spielte bis zur Coronavirus-Pandemie im Schnitt vor rund 16.000 Anhängern.

