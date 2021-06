Gewaltverbrechen vor 1 Stunde

Zweites Todesopfer bei Familiendrama von Dauchingen: Vater erliegt seinen schweren Brandverletzungen

Fast genau eine Woche nach dem Gewaltverbrechen von Dauchingen, bei dem der 32-jährige Michael G. seine 72-jährige Mutter getötet und das gemeinsame Wohnhaus in Brand gesteckt haben soll, stirbt der 81-jährige Vater an seinen schweren Brandverletzungen. Was inzwischen über den Fall bekannt ist und wie es mit dem mutmaßlichen Täter weitergeht.