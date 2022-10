Beim Absturz eines Kunstfliegers sind in Baden-Württemberg zwei Menschen ums Leben gekommen. Zeugen beobachteten am Samstag bei Altheim im Alb-Donau-Kreis ein trudelndes Kleinflugzeug, wie die Polizei in Ulm am Sonntag mitteilte. Der Flieger stürzte in ein Waldgebiet und ging in Flammen auf.

Die Feuerwehr löschte das brennende Wrack. Bei dem Absturz starben zwei Männer im Alter von 20 und 57 Jahren. Die Bundesaufsicht für Luftunfälle und die Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen auf. Die Maschine war für Kunstflüge konstruiert. (dpa)