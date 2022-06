von Marc Eich und dpa

Ein Pilot ist beim Absturz seines Ultraleichtflugzeugs in Sulz am Neckar ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam für den 56-Jährigen jede Hilfe zu spät. Der Pilot starb demnach noch am Unfallort.

Den Angaben zufolge stürzte der Mann am Samstagabend mit der einmotorigen Maschine nahe einer Burgruine ab. Warum das Ultraleichtflugzeug verunglückte, war zunächst unklar.

22-Jähriger stirbt bei Absturz in Schonach

Auch in Schonach stürzte am Freitagabend ein Segelflugzeug ab, ein 22-Jähriger aus dem Breisgau kam ums Leben.

Hinweise auf die Unglücksursache liegen derzeit noch keine vor. Was erschwerend hinzu kommt: Die Kriminalpolizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) können bei ihren Ermittlungen wohl keine Zeugenaussagen zu Rate ziehen. Denn offenbar hatte niemand das Unglück gesehen.

Breisgauer Segefliegerverein trauert um Mitglied

Was klar ist: Der 22-Jährige gehört dem Breisgauverein für Segelflug in Freiburg an. Dies hat der Verein in einer Mitteilung bekannt gegeben. „Wir sind als Verein tief betroffen. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden des Piloten“, erklärt der Vorstand auf der Internetseite.

Der Segelflieger war augenscheinlich senkrecht in das dortige Waldgebiet gestürzt. Warum, ist noch völlig offen. Auch deshalb, weil nur 200 Meter von der Unglücksstelle entfernt freie Flächen für eine mögliche Notlandung zur Verfügung gestanden hätten.

Derweil liefen an der Unglücksstelle die weiteren Maßnahmen an: Mit der Drohne wurde die Unglücksstelle überflogen, um Luftaufnahmen anzufertigen. Der Kriminaldauerdienst aus Singen kam vor Ort, um weitere Ermittlungen einzuleiten.