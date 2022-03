Jakobus Kaffanke ist Einsiedler und Fastenlehrer. Zum Beginn der Fastenzeit erklärt er, wie Verzicht zu Hochstimmung und Heilung führen kann – gerade in der Ära Corona.

Bruder Jakobus, am heutigen Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Wie halten Sie es damit?Auch ich faste und gebe diese tiefgreifende Erfahrung weiter. In den Jahren vor der Corona-Pandemie bot ich gemeinsam mit einer Heilpraktikerin Fastenkurse in