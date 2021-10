Die Deutsche Bahn setzt in Baden-Württemberg mehr moderne Züge ein und erweitert ihr Angebot. Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember fahren künftig zehn Mal täglich neue XXL-ICE 4 von München und Augsburg über Ulm, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt/Main Flughafen nach Dortmund und neu weiter bis nach Hamburg.

Neu sei auch eine Spätverbindung vom Nordwesten nach Stuttgart sowie täglich von der baden-württembergischen Landeshauptstadt nach Köln. Auf anderen Strecken sollen schrittweise komfortablere ICE-Fahrzeuge mit mehr Sitzplätzen zum Einsatz kommen.

Von Frankfurt/Main an den Bodensee und nach Vorarlberg

Auf der frisch elektrifizierten Südbahn zwischen Ulm, Ravensburg und Friedrichshafen fährt der Mitteilung zufolge der Railjet künftig täglich direkt von Frankfurt/Main an den Bodensee und nach Voralberg.

Aus dem Rheintal könne man künftig mit dem Nachtzug direkt via Köln und Düsseldorf von und nach Amsterdam fahren.

Änderungen auf der Gäubahn

Verbesserungen gibt es laut Bahn auch auf der Gäubahn Stuttgart-Rottweil-Singen. Der Intercity aus Singen hält zusätzlich am Morgen in Stuttgart-Vaihingen – ebenso wie der Intercity nachmittags auf dem Rückweg über Singen nach Zürich. Neu fährt ein Intercity Montag bis Freitag aus Frankfurt/Main über Darmstadt und Heidelberg über Stuttgart hinaus bis nach Singen. Montags sowie an einzelnen Frankfurter Messetagen gibt es auch eine neue IC-Direktverbindung ab Rottweil über Stuttgart hinaus bis nach Frankfurt. (dpa / sk)