„Zu vulgär“: Leiter von Stuttgarter Stadtpalais will Lenk-Skulptur nicht dauerhaft stehen lassen – der Künstler sieht die „Kultur-Schickeria“ am Werk

In Stuttgart bahnt sich Streit an. Viele Bürger wollen, dass der Laokoon von Peter Lenk dauerhaft vor dem Stadtpalais stehen bleibt, nun läuft sogar eine Petition. Der Hausherr stört sich jedoch am Werk, Peter Lenk sieht Stuttgarter Eigenheiten als Ursache.