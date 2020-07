Infektionswelle vor 1 Stunde

Zu schnell gelockert? Die Schweiz fürchtet nach vielen neuen Fällen im Aargau und in Zürich die zweite Corona-Welle

Während in Deutschland Clubs vorerst geschlossen bleiben, haben Bars und Diskotheken in der Schweiz bereits seit Anfang Juni wieder geöffnet. Rächt sich diese Lockerungsmaßnahme und der weitgehende Verzicht auf Mundschutz nun? Gleich in mehreren Clubs wurden Feiernde mit dem Corona-Virus angesteckt.