Warum musste in der vergangenen Woche ein 60-jähriger iranischer Flüchtling in Konstanz sterben? Eine Frage, die die 30-köpfige Sonderkommission „Promenade„ der Kriminalpolizei Tag für Tag umtreibt. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich schwierig. Denn: Der Fundort des Mannes ist vielleicht gar nicht der Tatort. Spuren in der Tiefgarageneinfahrt waren rar.

In dieser Tiefgarageneinfahrt in der Otto-Adam-Straße wurde der Mann gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er einige Stunden später an an seinen Verletzungen. | Bild: Küster, Sebastian

Um dem Täter trotzdem auf die Schliche zu kommen, hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. „Leider sind nur einzelne Anrufe auf dem Hinweistelefon eingegangen, die zunächst verifiziert werden müssen“, sagt Staatsanwalt Johannes-Georg Roth.

Am Wochenende habe die Kripo zudem Anwohner befragt, die in der Nähe des Fundorts des Mannes leben. Ob hilfreiche Informationen dabei waren, ist unklar. Der SÜDKURIER fand zuvor heraus, dass der Asylbewerber aus Iran seit ungefähr zwei Jahren in der Flüchtlingsunterkunft in der Byk-Gulden-Straße, gegenüber des Konstanzer Finanzamts, lebte. Auch dort war die Kriminalpolizei bereits im Einsatz.

War der Flüchtling häufiger am Seerhein unterwegs?

Die Ermittler glauben, dass sich der Mann am Tag seines Todes nicht zum ersten Mal am Seerhein aufhielt. Die Polizei suchte deshalb mehrere Anlaufstellen ab, um an Informationen zu gelangen, die auf den Tatverlauf und den Täter hindeuten könnten. Die Ergebnisse werden laut Staatsanwaltschaft derzeit zusammengetragen und ausgewertet.

Zeugen sollen sich an Polizei wenden Die Kripo bittet um Hinweise. Das Opfer ist etwa 1,75 Meter groß, schlank bis hager. Der Mann trug ein dunkelblaues Hemd, eine blaue Jeans und dunkle Schuhe. Insbesondere sucht die Sonderkommission Zeugen, die den Mann im Verlauf des Montags, 6. Juli bis zu seinem Auffinden am Dienstag, 7. Juli gegen 3.20 Uhr möglicherweise in Begleitung von Personen am Herosépark und Rheinpromenade sowie den angrenzenden Supermärkten gesehen haben. Der Mann dürfte Plastiktüten mit Leergut und eventuell auch einen Einkaufswagen mitgeführt haben. Die Sonderkommission „Promenade„ hat unter der Rufnummer 0741 477-888 ein Hinweistelefon eingerichtet.

„Am Montag wurde mit einer Drohne der Seerhein ab der Fahrradbrücke bis zum Forum abgeflogen. Gefertigt wurden Übersichtsaufnahmen, um die bisherigen Zeugenangaben zu möglichen Aufenthaltsorten des Opfers besser einschätzen zu können“, sagt Johannes-Georg Roth. Ob diese Route im Ermittlungslabyrinth zum Täter führt, bleibt abzuwarten.