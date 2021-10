Politik vor 1 Stunde

Zeit, dass sich was dreht. Warum der Windrad-Ausbau im Land so langsam vorangeht

Der Bau von Windrädern in Baden-Württemberg ist eingebrochen. Die Frage nach dem Warum ist kompliziert und liegt nicht nur an langen Genehmigungsverfahren oder protestierenden Bürgern. Wer wem die Schuld dafür gibt und wie jetzt Tempo in den weiteren Ausbau kommen soll.