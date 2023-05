Buch vor 1 Stunde

Lebt er in Russland? Aus Konstanz stammende Autorin recherchiert zu verschwundenem Tengelmann-Chef

Nach einer Skitour in den Alpen fehlt von Karl-Erivan Haub seit 2018 jede Spur. Eine Leiche wird nie gefunden. Was ist wirklich passiert? Liv von Boetticher hat Hinweise, die sie nun in einem Buch veröffentlicht.