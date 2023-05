Wie schaffen wir es, dass unserer Schülerinnen und Schüler Fake News erkennen? Am 9. Mai 2023 wird der YouTuber MrWissen2go, Mirko Drotschmann, in der Stadthalle in Singen einen Impuls dazu geben. Im Anschluss diskutieren Mirko Drotschmann, die Kultusministerin Theresa Schopper und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz mit weiteren Gästen.

Bis zum 7. Mai können sich Lehrer, Eltern, Schüler und alle Interessierten unter klasse@suedkurier.de anmelden.

Beginn: 18 Uhr

Ort: Stadthalle Singen

Anmeldung unter klasse@suedkurier.de – bitte geben Sie die Anzahl und Namen der Personen an, die Sie mitbringen. Sie können auch gerne vorab Fragen stellen, die in der Diskussionsrunde angesprochen werden sollen.

Der Eintritt ist frei!