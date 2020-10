Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Wollte er den Verdacht auf einen Nachbarn lenken? Im Mordfall um die Dreifachmutter aus Villingen-Schwenningen kommen immer mehr Hintergründe ans Licht

Der dringend Tatverdächtige 50-jährige aus Villingen-Schwenningen soll die Mutter von drei Kindern vor fünf Monaten umgebracht haben. Jetzt liegt dem SÜDKURIER exklusiv die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft vor. Sie skizziert genau, was sich am Morgen des 28. Mai in der Wohnung angeblich abgespielt haben soll.