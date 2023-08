Jetzt gibt es den endgültigen Beweis: Im Schwarzwald gibt es Wolfs-Nachwuchs. Experten waren sich schon länger sicher, nun ist ein kleiner Welpe am Schluchsee in eine Fotofalle getappt.

Das Bild der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt zeigt den jungen Wolf. | Bild: FVA

Schon im Juni hatten Experten eine Wölfin mit ausgeprägten Milchdrüsen gesehen und Nachwuchs vermutet.

Wie groß das Rudel ist, darüber herrscht weiter keine Klarheit – laut Umweltministerium können erst die kommenden Monate zeigen. Was bedeutet das für Waldspaziergänger? Wie soll man sich verhalten, wenn man einem Wolf begegnet? Das lesen Sie hier.

Schweiz kappt Züge aus Deutschland – wegen chronischer Verspätung

Für Reisende in die Schweiz wird es jetzt noch umständlicher. Die Schweiz reagiert auf das Dauerproblem Verspätung bei der Deutschen Bahn – und lässt jetzt noch mehr deutsche Züge nur bis nach Basel fahren. Dort müssen Zugreisende dann umsteigen.

Der SBB-Bahnhof in Basel. (Archivbild) Hier enden bis auf Weiteres die meisten Fernzüge, die aus Deutschland kommen. | Bild: Monika Olheide

„Täglich verbinden über 40 Direktzüge Destinationen in Deutschland und der Schweiz“, heißt es auf den Internetseiten der SBB. Momentan sind es nur noch fünf Züge, die durchgehend von Deutschland in die Schweiz fahren. Welche Verbindungen bleiben – und wer muss jetzt in Basel umsteigen? Das haben wir hier für Sie recherchiert.

Riesige Unterschiede: So teuer sind Kita-Plätze in der Region

In Baden-Württemberg darf jede Kommune die Gebühren für einen Kita-Platz selbst bestimmen. Das führt zu immensen Unterschieden von hunderten Euro im Monat. Der Gemeinderat in Konstanz hat kürzlich beschlossen, die Beiträge vom Einkommen der Eltern abhängig zu machen – doch das wird nicht überall so gehandhabt.

Kinder in einer Kita unterzubringen kann teuer sein. Für berufstätige Eltern ist das aber meist unumgänglich. | Bild: Family Veldman

Wir haben bei verschiedenen Gemeinden in der Region nachgefragt, wie viel die Eltern bei ihnen für die Kinderbetreuung berappen müssen. Das Ergebnis unserer Stichproben lesen Sie hier.

Überraschende Wendungen im Fall um vermisste Jasmin M. aus Eigeltingen

Es ist eine überraschende Wendung im Fall der seit Februar vermissten Jasmin M. aus Eigeltingen, die das Konstanzer Landgericht am Mittwoch vermeldet: Ihr angeklagter Ex-Partner kommt auf freien Fuß. Die aktuelle Beweislage gebe laut Gericht keine Anklage für ein Vergehen mit Todesfolge her – und Robert S. dürfe die U-Haft verlassen.

Ein Foto von 2021: Das damalige Paar Robert S. und Jasmin M. | Bild: Fb

Keine 24 Stunden, nachdem die Öffentlichkeit darüber informiert wurde, folgt am Donnerstag jedoch die Rolle rückwärts: Robert S. muss vorerst in Untersuchungshaft bleiben. Wie die anklagende Staatsanwaltschaft diese Entscheidung erwirkt hat und wie es nun weitergeht, lesen Sie hier.

Seenachtfest lockt wieder tausende Besucher nach Konstanz – auch Demonstranten

Es ist wieder so weit, am Samstag wird das Bodenseeufer in Konstanz zur riesigen Freiluft-Party: Tausende Menschen werden zum diesjährigen Seenachtfest erwartet und in der Konzilstadt wird es mächtig voll. Was sowohl Einheimische als auch Besucher rund um die Anreise mit dem Auto, Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Jedes Jahr eines der Highlights beim Seenachtfest in Konstanz: das große Feuerwerk. | Bild: Achim Mende (Archivbild)

Das Highlight für viele Seenachtfest-Besucher ist Jahr für Jahr das große Feuerwerk am Abend. Wer auf das Fest verzichten und nur das Pyro-Spektakel bestaunen möchte, findet in unserer Übersicht die besten Orte, um kostenlos das Feuerwerk zu sehen.

Klimaaktivisten von der Letzten Generation (hier ein Foto von Februar in Konstanz) machen für Samstag, 12. August, wieder mobil. | Bild: Timm Lechler

Doch nicht nur gut gelaunte Festbesucher werden am Samstag in Konstanz erwartet. Aktivisten der Letzten Generation haben einen Protestmarsch in der Innenstadt angekündigt. Das Ziel der Aktion: „Gegen das aktuelle Handeln der Regierung zu protestieren, welches den Boden der Verfassung und des Völkerrechts klar verlässt.“ Problem für die Aktivisten: Sie haben ihre Aktion nicht bei der Stadt angemeldet – und diese erließ am Donnerstag eine Allgemeinverfügung, die alle nicht angemeldeten Versammlungen untersagt. Ob das Verbot die Aktivisten wirklich von ihrem Vorhaben abhält, wird sich am Samstag zeigen.