Sommerzeit ist Urlaubszeit. Und Urlaubszeit ist die Zeit der vollen Campingplätze und Innenstädte in der Region. Dieser Fakten-Freitag zeigt, aus welchen Ländern die Urlauber anreisen.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen, so können viele in der Region ihren Arbeits- und Wohnort beschreiben. Das bedeutet, es ist hier besonders schön. Aber auch, dass man arbeiten muss, während ein paar Meter weiter Touristen im See planschen oder mit