Mehr als 68.000 Menschen in ganz Deutschland sind am Coronavirus erkrankt. Die Zahlen steigen täglich. Aber wie viele Genesene gibt es eigentlich in der Region? Und wie viele Menschen werden negativ auf Corona getestet? Ein Überblick nach Landkreisen, Stand 31. März.

Bild: Schönlein, Ute

Konstanz

Aktuell gelten hier 35 Personen als genesen. 185 Menschen sind am Coronavirus erkrankt. 20 Personen werden stationär betreut. „Im Landkreis erhalten circa 10 Prozent der getesteten ein positives Ergebnis auf Covid-19, 90 Prozent der Tests fallen negativ aus“, teilt Landkreis-Sprecherin Marlene Pellhammer auf Nachfrage des SÜDKURIER mit.

Bodenseekreis

Im Bodenseekreis sind 196 Menschen an dem Coronavirus erkrankt. Seit Ausbruch sind 77 Menschen, die positiv getestet wurden, wieder gesund. Einen höheren Anteil offiziell Genesener gibt es in keinem anderen Kreis der Region. In stationärer Behandlung befinden sich 14 Personen. Ein Bürger ist an den Folgen des Virus gestorben. Wie viele Menschen bislang negativ getestet wurden, teilte der Kreis nicht mit: „Solch eine Zahl haben wir nicht, weil die Fieberambulanzen des Landkreises nicht die einzigen Abstrichnehmer sind, die Proben an die Labore schicken. Auch beschicken nicht alle medizinischen Einrichtungen im Landkreis dasselbe Labor“, so Pressesprecher Robert Schwarz auf Anfrage.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Stand Montag, 30. März, verzeichnete der Schwarzwald-Baar-Kreis 19 Personen, die nach Corona-Erkrankung wieder genesen sind. Bisher gab es 186 bestätigte Fälle. Zwei von ihnen sind an den Folgen des Virus gestorben. „Wir können nachvollziehen, dass auch Interesse am Verhältnis der positiven Tests zu negativen Corona-Tests besteht. Allerdings verhält es sich so, dass diese Zahlen vom Meldeverfahren der Labore abhängig sind. Die Anzahl der negativen Meldungen kann nicht mehr genannt werden“, sagt Landkreis-Sprecherin Madlen Falke.

Landkreis Waldshut

Im Landkreis am Hochrhein sind seit der Corona-Epidemie von 109 positiv getesteten Menschen, 19 wieder genesen. 580 Personen wurden negativ getestet. „Diese Zahl betrifft aber nur die Tests, die das Gesundheitsamt durchgeführt hat. Wie viele Tests die Hausarztpraxen und Kliniken zusätzlich noch durchgeführt haben, wissen wir nicht“, teilt Sprecherin des Landkreises, Susanna Heim, auf Nachfrage mit und ergänzt: „Es werden nur die positiv Getesteten von den niedergelassenen Ärzten gemeldet. Folglich dürfte die Zahl der negativen Tests einiges über 600 liegen.“

Landkreis Tuttlingen

Im Landkreis Tuttlingen haben sich 157 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Drei von ihnen sind an den Folgen gestorben. Nur drei gelten mittlerweile als genesen. „Wir haben eine recht kleine Zahl an Genesenen. Das liegt daran, dass wir erst am 13. März angefangen haben, die Menschen zu testen“, erklärt Landkreis-Sprecherin Julia Hager. Bei häuslicher Isolation entscheidet das Gesundheitsamt, wann Menschen als genesen gelten. Wer im Krankenhaus stationär behandelt wurde, muss nach der Krankheit mindestens zwei mal negativ getestet werden, bis man als Genesener gilt, erklärt Hager. Man sei noch nicht so weit die Fallzahlen, wie viele Menschen positiv und wie viele negativ getestet werden, genau zu beziffern. „Wir haben das aber schon angestoßen. Wir werden das bald tun. Ich kann aber schon mal sagen, dass bei uns zur Zeit im Durchschnitt täglich etwa 60 negativ und 30 Menschen positiv getestet werden“, so die Sprecherin.

Landkreis Sigmaringen

346 Infizierte verzeichnet der Landkreis Sigmaringen aktuell. Drei Menschen sind am Corona-Virus gestorben. 41 Personen haben die Krankheit bisher überstanden und befinden sich nicht mehr in Quarantäne. „Wie viele Tests mit negativem Ergebnis durchgeführt wurden, können wir aus dem Stegreif nicht sagen“, so Landkreis-Pressesprecher Tobias Kolbeck.

Landkreis Lörrach

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen beträgt im Landkreis Lörrach 230. 18 dieser Menschen werden im Krankenhaus behandelt, davon müssen vier intensivmedizinisch behandelt werden. 56 Personen sind mittlerweile wieder genesen. 2120 negative Abstrichergebnisse liegen dem Gesundheitsamt vor – also ist nur knapp mehr als jeder zehnte Test positiv ausgefallen.

Landkreis Rottweil

In Rottweil sind 138 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 22 Menschen, die am Coronavirus litten, sind wieder genesen. Wie der Landkreis auf Nachfrage des SÜDKURIER mitteilt, fallen zwischen sechs und neun Prozent der Corona-Tests in diesem Landkreis positiv aus.