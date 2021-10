Corona-Tests vor 1 Stunde

Wo man sich in der Region jetzt noch auf Corona testen lassen kann und was das kostet

Seit 11. Oktober gibt es keine kostenlosen Corona-Bürgertests mehr. Es gibt am Hochrhein, im Schwarzwald, und am Bodensee aber noch einige Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Auch in Meßkirch gibt es noch eine Station. Wo diese Teststationen sind und was ein Test dort kostet, haben wir für Sie zusammengestellt.