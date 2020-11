„Jeder Hinweis kann helfen, dass mein kleiner Emmi gefunden wird und wieder nach Hause kommen kann.“ Mit diesen verzweifelten Worten bittet Benjamin Biendarra aus der Grafschaft Kent in England den SÜDKURIER um Hilfe.

Seine Ex-Partnerin und Mutter des zweijährigen Emanuel Jonathan Biendarra soll den Jungen mit blonden Löckchen und grünen Augen bei einem Besuch in England am 30. November 2019 mitgenommen und nie zurückgebracht haben. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass sie sich in der SÜDKURIER-Region aufhalten könnten.

Emmanuel hat grüne Augen und blonde Halblocken. | Bild: Benjamin Biendarra

„Sie wurden dort gesehen. Die Polizei war immer nah dran sie zu fassen. Aber bisher hat es leider nicht geklappt“, sagt der Vater des vermissten Kindes im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Mutter soll Spuren verwischen

Die missglückten Einsätze haben einen Grund. Die Mutter des Zweijährigen soll sich laut dem besorgten Vater mit ihrem Sohn immer nur kurz an einem Ort aufhalten. Sie pendelten von Ferienwohnung zu Ferienwohnung, Hostel zu Hostel. Ein Katz und Maus-Spiel.

Das Allgäu und der Bodensee seien beliebte Ziele, weil Benjamin Biendarra ursprünglich aus Wangen in der Nähe von Ravensburg stammt. Teile seiner Familie leben immer noch dort. Er wanderte vor zwei Jahren nach England aus – sein großer Traum – wie er dem SÜDKURIER berichtet.

Mutter kommt aus aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis

Kurze Zeit später wird die daheimgebliebene Ex-Freundin schwanger. Sie und ihre Familie leben laut Vater im südlichen Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass die 34-Jährige und der kleine Emmanuel immer wieder in ihrer alten Heimat auftauchen. Auch in Weiler und Lindenberg im Allgäu, Scheidegg, Bregenz und den Schweizer Orten Latsch und Sevgein gebe es Spuren von ihnen.

Staatsanwaltschaft Kempten sucht nach Mutter und Kind

Die Staatsanwaltschaft Kempten bestätigt auf Nachfrage des SÜDKURIER, dass Ermittlungen wegen Kindesentziehung seit knapp einem Jahr laufen. Die Mutter hätte lediglich ein Umgangsrecht. Bedeutet: Sie darf ihren Sohn sehen und etwa über ein Wochenende zu sich holen. Dann müsse sie das Kind aber wieder zurück zum Vater bringen. „Er hat das alleinige Sorgerecht“, bestätigt Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, Sebastian Murer, im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Der zweijährige Emmanuel Jonathan Biendarra wird seit einem Jahr vermisst. | Bild: Benjamin Biendarra

Man sei Mutter und Kind auf der Spur – bislang jedoch erfolglos. Sogar bei der Familie der Mutter und dem engeren Umfeld habe die Staatsanwaltschaft bereits ermittelt. „Es gibt keine Hinweise, dass die Verwandten involviert sind“, sagt Murer.

Wer hat Emmanuel Jonathan Biendarra gesehen? Wer den Zweijährigen gesehen hat oder Hinweise zum Verbleib des Jungen geben kann, kann sich an jede beliebige Polizeidienststelle wenden.

Mutter und Kind werden von der Kriminalpolizei zwar gesucht – eine öffentliche Fahndung sei jedoch nicht ausgeschrieben. „Die Voraussetzungen für diesen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist sehr groß. Wir haben uns bisher dagegen entschieden“, sagt Murer.

Kindeswohlgefährdung für Staatsanwaltschaft nicht ersichtlich

Warum? Man habe von einer Fahndung mit Namen und Bildern unter anderem deshalb abgesehen, weil sich die Mutter mit dem Jugendamt in Lindau per Post in Verbindung setzte und dort angab, dass es ihr und dem Sohn gut gehe. Auf mitgeschickten Bildern sei eine „akute Kindeswohlgefährdung“ nicht ersichtlich. Es gebe auch keine anderen Hinweise, die darauf hindeuten, dass die Mutter ihrem Sohn Gewalt antut, so der Staatsanwalt.

Mutter soll psychisch krank sein

Benjamin Biendarra sieht das anders. Er glaubt, dass sein Sohn sehr wohl gefährdet ist. Gerade wenn seine ehemalige Lebensgefährtin sich in die Enge gedrängt fühle, sei sie mitunter unberechenbar. Die Anspannung ist dem Vater in mehreren Telefonaten deutlich anzumerken.

Laut Benjamin Biendarra sei auch wegen der akuten psychischen Erkrankung der Mutter das Sorgerecht entzogen worden. Die Staatsanwaltschaft Kempten bestätigt das auf Nachfrage nicht. „Uns liegen keine Dokumente vor, die der Mutter eine psychische Krankheit attestieren“, so Murer.

„Wenn sich herausstellt, dass die Mutter labil ist, könnte das Einfluss auf unsere Entscheidung haben“

Aber: Man prüfe immer wieder neu, ob es doch gerechtfertigt sein könnte, öffentlich zu fahnden. „Wenn uns Hinweise erreichen, dann wägen wir ab. Wenn sich herausstellt, dass die Mutter tatsächlich labil ist, könnte das natürlich Einfluss auf unsere Entscheidung haben“, so Murer.

Benjamin Biendarra will nicht länger warten und bittet deshalb mit Namen und Bildern die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die Unwissenheit, wo Emmanuel Jonathan Biendarra steckt, sei beinahe unerträglich. Er appelliert an die Mutter: „Komme aus deinem Versteck heraus, gib Emmi die Chance zurück nach Hause zu kommen und somit diese Situation zu lösen.“ Und weiter: „Ich bitte euch, ihm so die Chance einer normalen, glücklichen, sesshaften Kindheit, in der er sowohl von beiden Eltern als auch von beiden Familien gekannt, geliebt und umsorgt werden kann, zu geben. Das ist es, was Emmi verdient.“