Nirgendwo in Deutschland blitzt es häufiger als in Baden-Württemberg – und der Rekordwert wird in der Region gemessen. Wo die Blitzgefahr am höchsten ist und warum es trotz Hitze weniger gewittert.

In der Region gab es im vergangenen Jahr weniger Blitze. | Bild: Ralf Hirschberger (dpa)