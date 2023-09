Wie viel verdienen die Menschen in der Region? Und wo leben die Bestverdiener zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein?

In der Regel beziehen sich Gehaltsdaten auf den Arbeitsort. Der SÜDKURIER hat nun aber exklusiv Daten von der Agentur für Arbeit bekommen, die sich auf den Wohnort beziehen. In diesen steckt einiges an Überraschungen.

Denn nicht immer sind es die vermeintlichen Technologiestandorte wie Friedrichshafen, wo die Gutverdiener auch leben. Mancherorts zählen die größeren Städte gar zu den Schlusslichtern – wie beispielsweise Singen. Was verdienen die Menschen in Ihrem Ort? Wie haben sich die Gehälter entwickelt? Und wo steht die Region im Baden-Württemberg-Vergleich? Hier können Sie es herausfinden!

So viel verdienen die Menschen im Bodenseekreis

So viel verdienen die Menschen im Kreis Konstanz

So viel verdienen die Menschen am Hochrhein

So viel verdienen die Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis