von Angelika Wohlfrom und Michael Schwarz

Was folgt aus den Beschlüssen von Bund und Ländern am vergangenen Mittwoch für Baden-Württemberg? Darüber wollte die Landesregierung eigentlich am Sonntag informieren. Doch eine Nachricht vom Staatsministerium in Stuttgart blieb aus, man verschob die Verkündung auf Montag. Am Freitag hatte die Landesregierung noch Entscheidungen für Sonntag angekündigt – in Kraft treten sollen die Maßnahmen schon am Dienstag.

Wechselunterricht oder nicht?

Die Abstimmung der Ministerien fällt offenbar nicht leicht. Schon zuvor war klar geworden, wo die Konfliktlinien verlaufen. Vor allem beim Umgang mit den Schulen hakt es: Dort soll es bei sehr hohen Fallzahlen künftig Wechselunterricht geben, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach den Beratungen von Bund und Ländern am Donnerstag im Südwestrundfunk ankündigte. Im Landtag erklärte er, dass bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche zusätzliche Maßnahmen ab Jahrgangsstufe 8 getroffen werden sollen.

Auch Kreise in der Region betroffen

Das beträfe nach dem aktuellsten Lagebericht des Landesgesundheitsamts von Freitagsnachmittag fünf Kreise im Land: Neben Lörrach (201 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb eine Woche) auch den Schwarzwald-Baar-Kreis (205), Tuttlingen (236), Mannheim (224) und Pforzheim (231). Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat sich bislang immer wieder gegen Wechselunterricht oder andere Formen von Heimunterricht ausgesprochen.

Eisenmann will Hotels kurzzeitig öffnen

Die CDU-Spitzenkandidatin machte sich am Wochenende stattdessen dafür stark, über die Weihnachtstage Hotelübernachtungen für Familienbesuche auch in Baden-Württemberg zu ermöglichen.

„Es gibt nicht wenige Familien, die kein Gästezimmer in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung haben. Gerade für eine Familie mit zwei Kindern, die an Weihnachten Oma und Opa in deren kleiner Wohnung besucht, wäre es angenehmer und entspannter, wenn sie in einem Hotelbett statt auf dem Sofa oder mit dem Schlafsack auf dem Boden im Wohnzimmer schlafen dürften“, sagte Eisenmann.

Meinung Warum dauert das so lange? Die Politik sendet mit ihrem ewigen Ringen um neue Corona-Regeln ein fatales Signal von Dominik Dose Das könnte Sie auch interessieren

Nach Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein und Berlin kündigte auch Mecklenburg-Vorpommern an, über die Festtage Hotelübernachtungen für Familienbesuche zu erlauben – entgegen einer Empfehlung aus dem Kanzleramt.

Nur über Weihnachten, nicht zu Silvester?

Weiter forderte Eisenmann, die neuen Regelungen für private Treffen über die Feiertage in Baden-Württemberg nur zwischen dem 23. und 27. Dezember zu lockern. Laut dem jüngsten Beschluss von Bund und Ländern sollen Kontaktbeschränkungen zwar im Dezember verschärft werden. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar 2021 sollen dann allerdings private Treffen eines Haushalts mit haushaltsfremden Menschen bis maximal zehn Personen ermöglicht werden.

Corona Baden-Württemberg verhängt neue Quarantäneregelungen und setzt damit auf mehr Selbstdisziplin der Bürger: Was ab Samstag gilt Das könnte Sie auch interessieren

„Das Coronavirus ist fies und tückisch, weil es insbesondere Situationen liebt, in denen die Menschen ohne Maske und ohne Abstand zusammenkommen. Das ist im Privaten meistens der Fall. Deshalb bereitet mir die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen bis ins neue Jahr gewisse Bauchschmerzen. In dieser Zeit treffen sich Freunde eigentlich gerne und lassen das Jahr Revue passieren, häufig in täglich wechselnder Besetzung“, sagte Eisenmann.

Aus Infektionsschutzgründen sei es vernünftiger, die Lockerungen für Treffen mit Familie und Freunden auf den Zeitraum vom 23. bis 27. Dezember zu begrenzen. Über die Weihnachtsfeiertage selbst setze sie auf die Eigenverantwortung der Bürger. Wer an Weihnachten Symptome habe, solle lieber zuhause bleiben, um die Gesundheit anderer Familienmitglieder nicht zu gefährden.