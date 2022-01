Stuttgart vor 1 Stunde

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut auf Tagesdienstreise: Einmal Dubai und zurück

Der Ehrentag der arabischen Gastgeber für Baden-Württemberg beim Expo-Pavillon in Dubai bringt Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut in Nöte. Eine Teilnahme ziemt sich in Pandemiezeiten eigentlich nicht, und ein Kurztrip ist weder nachhaltig noch inhaltlich ergiebig – aber eine Absage geht aus protokollarischen Gründen auch nicht.