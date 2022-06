Der Tankrabatt ist da. Der Steuerrabatt von 14 Cent auf Diesel und 30 Cent auf Super ist seit heute in Kraft. Und was merkt man davon an den Tankstellen? Der SÜDKURIER hat das mit einer Datenanalyse untersucht.

Wir haben die Daten der größten Städte in der Region angeschaut und die Preise von Dienstag, 8 Uhr, mit Mittwoch, 8 Uhr, verglichen. Da jeweils der Durchschnitt der Preise aller Tankstellen berechnet wurde, können die Preise an einzelnen Tankstellen davon abweichen.

Im Durchschnitt der Konstanzer Tankstellen lag der Preis für E10 gestern mit leichten Schwankungen zwischen 2,20 Euro und 2,30 Euro. Um Mitternacht kam der Tankrabatt und der Preis fiel.

Er liegt allerdings immer noch über den vor einer Weile noch undenkbaren zwei Euro:

In Singen war das Tanken um 8 Uhr günstiger als in Konstanz. Das liegt allerdings nicht am Tankrabatt, sondern an den auch sonst höheren Preisen in Konstanz.

Der Tankpreis sank in Singen weniger stark als in Konstanz. Die Vergünstigung ist deutlich von den angekündigten 14 Cent für Diesel und 30 Cent für Super entfernt.

Am Hochrhein vermuteten einige, dass mit dem Tankrabatt auch mehr Schweizer zum Tanken über die Grenze kommen. Für Schweizer und Waldshuter hat sich seit gestern der Tankpreis so verändert:

Im Villingen-Schwenningen war das Tanken gestern teurer als in Waldshut. Heute um 8 Uhr hatten sich die Preise im Durchschnitt der Tankstellen angeglichen. Der Preis für Super ist in Villingen-Schwenningen mehr gesunken als in den anderen Städten:

In Friedrichshafen hat sich der Tankrabatt am geringsten auf die Benzinpreise ausgewirkt.

Heute morgen war der Tankrabatt an den Zapfsäulen zwar zu merken, aber deutlich geringer, als mit dem Steuerrabatt möglich wäre. Laut Experten sinken die Preise erst, wenn die Tankstellen das Benzin verkauft haben, dass sie noch zum normalen Steuersatz gekauft haben. Wie günstig es dann wird, wissen die Experten allerdings auch nicht.

Hier gibt es alle aktuellen Tankpreise.