Corona Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Wird die Schweiz den Lockdown wieder lockern? Der Druck auf den Bundesrat wächst

Wirtschafts- und Tourismusverbände fordern Öffnungsperspektiven, eine Onlinepetition bekommt viel Aufmerksamkeit in der Schweiz. Aber lehnen die Eidgenossen die Maßnahmen wirklich so stark ab? Ein Stimmungsbild vor dem Treffen des Bundesrats am Mittwoch.