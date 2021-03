Die Landtagswahl 2016 war ein politischer Erdrutsch in Baden-Württemberg. Die Wähler haben die politische Landschaft in vielen Gemeinden im SÜDKURIER-Verbreitungsgebiet auf den Kopf gestellt. Wo gingen die Grünen als strahlende Sieger hervor, wo verlierte die CDU am meisten Stimmen? Wo musste die SPD Verluste einstecken?

Landkreis Konstanz

Die CDU verliert 2016 in ihren ursprünglich Hochburgen stark, vor allem im ländlichen Raum wie in Stockach und auf der Höri. Hingegen gewinnen die Grünen in den Dörfern, vor allem im östlichen Teil des Landkreises, dem Gürtel von Radolfzell bis Konstanz. In der Konzilstadt wählen satte 41 Prozent die Grünen. Für die SPD ist die Landtagswahl besonders bitter. Wie sich das in Zahlen auswirkt und weitere detaillierte Ergebnisse zur Landtagswahl 2016 im Landkreis Konstanz finden Sie hier.

Die Gemeinden, in denen die Grünen die meisten Stimmen im Landkreis Konstanz geholt haben, sind in der Karte grün eingefärbt. In den schwarz eingefärbten Gemeinden hatte bei der Landtagwahl 2016 die CDU die Nase vorn. | Bild: David Hilzendegen

Bodenseekreis

Auch im Bodenseekreis gehen die Grünen als Sieger hervor und färben die politische Landschaft grün. Mit 35,7 Prozent der Stimmen sind sie stärkste Kraft im Wahlkreis Bodensee. Nur in Oberteuringen holt die CDU mehr Stimmen ein als die Grünen. Für die SPD ist die Wahl wie im Landkreis Konstanz eine Katastrophe – die Partei halbiert ihren Stimmenanteil. Hingegen gibt es bei der FDP Grund zum Jubeln. Wer als überraschender Sieger hervorgeht und wie die AfD abschneidet können Sie neben weiteren detaillierten Wahlergebnissen hier nachlesen.

Nur in Oberteuringen wählten mehr schwarz als grün im Bodenseekreis. Ebenso in Neukirch. Die Gemeinde zählt zum Wahlkreis Ravensburg. | Bild: David Hilzendegen

Schwarzwald-Baar-Kreis

Bisher dominierte die CDU über Jahrzehnte die Abstimmregion bei überregionalen Wahlen. 2016 zeichnet sich im Schwarzwald-Baar-Kreis ein gänzlich anderes Bild ab. Zum ersten Mal holen sich die Grünen das Direktmandat im Wahlkreis Villingen-Schwenningen. Die AfD holt ein zweistelliges Ergebnis ein. Dagegen herbe Verluste für die SPD. Nicht nur im Bodenseekreis, auch im Schwarzwald-Baar-Kreis wählen deutlich weniger Menschen im Vergleich zur Landtagwahl 2011 die sozialdemokratische Partei. Das Wahlergebnis der FDP könnte am kommenden Wahlsonntag spannend werden. Warum und wie die einzelnen Gemeinden im Detail abstimmten, erfahren Sie auf unserer Übersichtsseite.

Ob die CDU bei der Wahl am Sonntag besser abschneiden wird als 2016? Vor fünf Jahren holte sich nicht die CDU, sondern die Grünen das Direktmandat im Wahlkreis Villingen-Schwenningen. | Bild: David Hilzendegen

Kreis Waldshut

Ähnliches Bild auch im Kreis Waldshut: Die CDU verliert in ihren Hochburgen wie in allen anderen Landkreisen besonders stark. Eine Überraschung gibt es bei den Grünen. Die besten Stimmergebnisse holt die Partei nicht in den Städten, sondern in den kleinsten Gemeinden. Während die SPD ihren Stimmenanteil halbiert, legt die FDP fast überall leicht zu. Die AfD erzielt fast flächendeckend zweistellige Resultate, bleibt aber in den meisten Gemeinden im Kreis Waldshut unter ihrem Landesergebnis. Wie hoch dieses war und welche lokalen Besonderheiten auffallen, lesen Sie hier.