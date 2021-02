Es kommt einem mittlerweile so vor, als wäre der letzte Umzug ewig her. Vor genau einem Jahr taumelte die Region dem Ende der Fasnachtszeit 2020 entgegen und zelebrierte dies mit Musik, Tanz und Umzügen. Unsere Lokalredaktionen haben nochmal die schönsten Bilder der vergangenen Jahre rausgesucht und gebündelt.

Überlingen

Am Sonntag um 14 Uhr wäre es soweit gewesen: Vom Überlinger Hänselebrunnen aus hätten sich die Narren beim Sonntagsumzug in die Altstadt in Bewegung gesetzt. Doch die Pandemie verhindert in diesem Jahr auch diese Veranstaltung. Zeit für einen Blick auf Überlinger Sonntagsumzüge aus den vergangenen Jahren.

Bei Üb-Air sind auch fliegende Teppiche im Einsatz. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Markdorf

Der Fasnetsunndig-Umzug lockte in den vergangenen Jahren stets tausende Narren-Fans in die Gehrenbergstadt, egal ob es klirrend kalt war, schneite oder die Sonne scheinte. Weil das Mäschgerle-Treiben auch im vergangenen Jahr so wunderbar närrisch-bunt war, zeigen wir Ihnen hier die schönsten Bilder des Narrensprungs 2020 noch einmal.

Bild: Helga Stützenberger

VS-Villingen

Der SÜDKURIER berichtet schon immer ausführlich von der Fastnacht – so auch im letzten Jahr am Fasnetsunntig. Sehen Sie hier, wie Katerbefreiung, Schlüsselübergabe und Fasnetsuche abliefen und warum das Feuerwerk abgesagt wurde.

Bild: Roland Sigwart

Donaueschingen

Als Ersatz für den Großen Umzug haben sich die Hansel, die Aufener Musiker und die Stadtkapelle etwas einfallen lassen. Außerdem finden Sie hier auch die Bildergalerien 2020.

Konstanz

So unterschiedlich feierten die Menschen 2020 und 2021 die Konstanzer Fasnacht. Während der Trubel im vergangenen Jahr gar nicht groß genug sein konnte, hieß es dieses Mal: Abstand halten, um die Pandemie nicht wieder anzuheizen. Wir machen hier den Foto-Vergleich.