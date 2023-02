Weltkrieg vor 2 Stunden

Winterbergtunnel: Keine Bergung, dafür eine Gedenkplatte für gefallene Badener

Seit 1917 liegen bis zu 200 Soldaten des einstigen badischen Reserve-Infanterieregiments 111 in einem Stollen in Frankreich. Das Gedenken an sie nimmt nun Formen an: Das Areal wird offiziell eine Kriegsgräberstätte.