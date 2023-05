Dass der 17. Mai selbst für Winfried Kretschmann etwas Besonderes sein würde, war schon vor Kurzem in der Regierungspressekonferenz zu bemerken. Denn alljährlich beantwortet der grüne Regierungschef die Frage, ob und wie er seinen Geburtstag zu feiern gedenke, mit der abschlägigen Auskunft, dass ihm derlei nichts bedeute, und der Begründung: „Geburtstag hat schließlich jede Kuh.“ In diesem Jahr allerdings, räumte Kretschmann ein, hinkt der Rindvieh-Vergleich. „Ja, ich habe ja mal gesagt, Geburtstag hat jede Kuh. Die wird nur nicht 75“, sagte Kretschmann und stellte fest: „So alt werden Kühe nicht. Und 75 ist halt noch mal ein wichtiges Geburtstagsdatum.“

75 Jahre alt wird also Winfried Kretschmann am Mittwoch. Und dieses Mal kommt er um den großen Bahnhof nicht herum: Die Landesregierung richtet im Neuen Schloss in Stuttgart einen kleinen Festakt aus. Geladen sind Weggefährten und Politprominenz; das Wort ergreifen werden Vize-Regierungschef Thomas Strobl, für Kretschmann schon in der zweiten Legislatur der Stabilitätsgarant beim kleinen Koalitionspartner CDU; seine langjährige grüne Mitstreiterin und Vertraute, Ex-Fraktionschefin und frühere Finanzministerin Edith Sitzmann sowie Frank Mastiaux, von 2012 bis 2022 Chef der EnBW.

Seine Wurzeln Kretschmann kam am 17. Mai 1948 am Westrand der Schwäbischen Alb als Kind von Heimatvertriebenen in katholischem Milieu zur Welt. Ähnliche Umstände prägten auch den ehemaligen Grünen-Übervater Joschka Fischer, dem Kretschmann in den 80er-Jahren im hessischen Umweltministerium als Referent diente. Auch Kretschmann hat eine politisch radikale, wenn auch kurze Phase als Mitglied einer kommunistischen Hochschulgruppe hinter sich. Vor dem Radikalismus habe ihn dann seine Frau gerettet, erzählt er. Doch nur die Fürsprache seines Hochschulrektors ermöglicht Kretschmanns Übernahme als Lehrer in den Staatsdienst. (AFP)

Zudem lässt sich Kretschmann auf offener Festakts-Bühne vom Schwaben und taz-Journalisten Peter Unfried interviewen, was eher launig als kritisch werden dürfte. Und alle werden sich – wie Kretschmann selbst – bei diesem Festakt mutmaßlich um die Frage herumdrücken, wie viele Geburtstage der Grünen-Politiker, der Baden-Württemberg seit 2011 regiert, noch im Amt erleben wird. Oder ob er dieses vorzeitig vor Ende der Legislatur im Frühjahr 2026 abgeben wird. 77 Jahre wäre er dann am Ende seiner dritten Amtszeit.

Was Kretschmann aber unabhängig davon schon jetzt von allen Amtsvorgängern unterscheidet und seine Amtszeit überleben dürfte, sind der Kultstatus und eine bundesweite Bekanntheit, die weit über die anderer Länderchefs hinausgeht.

Zu verdanken hat er diese vornehmlich seinen Sprüchen zu allen Lebenslagen und einem reich bestückten Zitatefundus, der von den griechischen Philosophen bis hin zu seiner Lieblingsphilosophin Hannah Arendt reicht, und die er mit schöner Regelmäßigkeit in Interviews, aber auch bei den wöchentlichen Fragestunden vor der Landespressekonferenz von sich gibt.

Da war er 35: Winfried Kretschmann im Jahr 1983 – schon damals war er Landtagsabgeordneter. Rechts neben ihm Wolf-Dieter Hasenclever. | Bild: DB Obertreis

Zustande kommen dann Solitäre wie der Rat, sich beim Energiesparen bei der Körperhygiene statt der Dusche eines alten Hausmittels zu bedienen: „Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung“, merkte Kretschmann im vergangenen August an und landete prompt bundesweit mit dieser Aussage in den sozialen Netzwerken, Nachrichten und Kommentarspalten.

In Kretschmann-Interviews fielen bleibende Äußerungen wie die, dass „junge Männerhorden mit das Gefährlichste sind, was die menschliche Evolution hervorgebracht hat“ – im Zusammenhang mit der Forderung, auffällige Asylbewerber in Unterbringungen „in die Pampa“ zu schicken, oder seine in der Flüchtlingskrise von 2016 getätigte – später zurückgenommene und relativierte Äußerung – er bete jeden Tag für Angela Merkel.

Weitere Kretschmann-Klassiker: „Politik muss keinen Spaß machen, sondern Sinn“ (wiederkehrend seit 2011); „Wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn er fliegt“ (nach seinen Wahlsiegen 2011, 2016 und 2021). Ob handfeste Vorwürfe – „Ich mauschele schon immer“ (zum Vorwurf der Mauschelei, als 2016 geheime Nebenabsprachen mit der CDU bekannt wurden) oder Kompromisslinien in Koalitionen – „Ich bin ein Grüner. Grüne schlucken keine Kröten“ (2021 zur Frage, welche Kröten die Grünen in der Koalition mit der CDU schlucken mussten) – Kretschmann ist selten um eine zitierfähige Replik verlegen.

Rücksichten nimmt er dabei kaum, wie 2018 Premium-Autohersteller Mercedes-Benz vernehmen musste. „Alle denken, wunder, wie komfortabel ich in der Gegend rumfahre. Es ist leider nicht so. Ich hock‘ da wie ne Sardine in der Büchse“, sagte der 193 Zentimeter große Regierungschef zum Entsetzen der Daimler-Bosse 2018 über seinen Dienstwagen, einen S-Klasse-Mercedes. Und auf die Frage, warum denn dies oder jenes groß angekündigte Vorhaben seiner Regierung so lange auf sich warten lässt, sagt Kretschmann seit jeher: „Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht.“

Dieser Tage aber zieht Kretschmann selbst kräftig am grünen Gras. Sein Umfeld im Staatsministerium und auch sein Koalitionspartner CDU erleben ihn in diesen Monaten alles andere als amtsmüde. Mit aller Macht will er nun noch an den großen Stellschrauben drehen, an denen sich in den Jahren der Corona-Krise kaum etwas bewegt hat: Windkraftausbau und Energiewende, Bürokratieabbau, Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung. Von einer „dritten Luft“, die ihn ereilt habe, ist da die Rede.

Und noch eines haben sie festgestellt: Dass Kretschmann seit Corona das „Wir müssen“ immer öfter durch ein „Ich muss“ ersetzt, wenn es um Ziele geht, die erreicht werden sollen. Den Festakt durchstehen muss Kretschmann jetzt tatsächlich für sich. Aber derlei ungeliebten Pomp, so ließe sich wohl im Kretschmann‘schen Sinne formulieren, soll nicht nur schon so manche Kuh überstanden haben, sondern auch mancher Hornochse.