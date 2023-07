Baden-Württemberg vor 1 Stunde Winfried Kretschmann kritisiert eigene Partei für „Kulturkampf gegen das Auto“ Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann findet deutliche Worte und kritisiert, dass viele Grüne beim Auto ein „altes Feindbild“ pflegen würden.

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, sitzt am 6. Juli in einem Mercedes EQC bei der Stallwächter-Party in der Landesvertretung Baden-Württemberg. | Bild: Carsten Koall/dpa