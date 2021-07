Zu spontanen Freudenszenen zahlreicher italienischer Fußballfans könnte es erneut am Dienstag ab 22.45 Uhr in vielen Innenstädten der Region kommen, sollte Italiens Nationalmannschaft der Einzug ins Finale der Europameisterschaft gelingen. Nicht wenige lärmgeplagte Anwohner dürften dabei wohl auf einen Sieg Spaniens hoffen – nicht weil die Iberer nicht ebenfalls dafür bekannt wären, ausgelassen zu feiern, sondern weil sie deutlich in der Unterzahl sind.

Laut Statistischem Landesamt leben in Baden-Württemberg mehr als sieben Mal so viele Italiener (rund 185.000) wie Spanier (cirka 25.000). Hinzu kommen noch Zehntausende deutsche Staatsbürger mit italienischen Wurzeln, von denen viele insbesondere nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft dem Heimatland ihrer Eltern und Großeltern die Daumen drücken.

Schlachtgesänge wie im Stadion

Einer von ihnen ist Marcel Ferraro, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. „Ich fiebere zuallererst mit Deutschland mit, meine zweite Wahl ist die italienische Mannschaft“, sagt der Polizist. Niemand wolle die Italiener an den Pranger stellen, bei ihnen gehöre das ausgelassene Feiern nach Siegen einfach dazu. „Aber das sollte ohne Ordnungsstörungen und Verstöße ablaufen. Das dulden wir nicht“, sagt Ferraro.

Marcel Ferraro, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz | Bild: privat

Der unrühmliche Hotspot der italienischen Feierlichkeiten nach dem Viertelfinal-Sieg über Belgien am Wochenende war Bad Säckingen. Etwa 500 Fußballfans sowie 100 Fahrzeuge kamen in der Innenstadt zusammen. Einzelne schwarze Schafe entzündeten inmitten von Menschenmassen mehrere Feuerwerkskörper, wie Videoaufnahmen beweisen. Die Schlachtgesänge aus zahlreichen Kehlen erreichten mitten im Bad Säckinger Stadtzentrum eine Lautstärke wie in einem gut gefüllten Fußballstadion.

Polizist wurde verletzt

Die Polizei versuchte den Verkehr, der von zahlreichen chaotischen Autokolonnen und ohrenbetäubenden Hupkonzerten behindert wurde, in geregelte Bahnen zu lenken, errichtete Straßensperren und erteilte den Fußballfans Weisungen. Doch die Anstrengungen der Beamten wurden von den meisten Anhängern ignoriert. Mehrere Personen griffen Vollstreckungsbeamte tätlich an und beleidigten sie zum Teil derb. Bei Widerstandshandlungen wurde ein Polizist verletzt.

Viele hundert Menschen feierten in Bad Säckingen zunächst friedlich den Sieg der italienischen Nationalmannschaft. Aber am Rande der Feier kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen aggressiven Fans und der Polizei. | Bild: privat

Die Behörden ermitteln nun „mit allem Nachdruck“ gegen vier namentlich bekannte Personen sowie weitere Tatverdächtige. Ihnen werden gefährliche Körperverletzung sowie auch Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz vorgeworfen. „Wir haben höchstes Verständnis für die Freude und die friedlich Feiernden. Die Grenze ist aber überschritten, wenn es zu Gewalttätigkeiten kommt“, sagt der Bad Säckinger Revierleiter Albert Zeh.

Doch warum kippte die ausgelassene Stimmung an diesem Abend und war die Polizei in Bad Säckingen entsprechend vorbereitet und ist sie es für das nächste Italien-Match Dienstagnacht? Diesen Fragen ist die SÜDKURIER-Redaktion in Bad Säckingen nachgegangen.

Poser mischen sich unter Fans

Wenn auch nicht unbedingt ruhiger, so doch deutlich gesitteter ging es am Wochenende in weiteren „Feier-Hotspots“ wie Singen oder Schwenningen zu. Wie in Bad Säckingen versammelten sich auch in Singen am Freitag etwa 500 italienische Fußballfans rund um ein italienisches Café an der Hauptstraße. „Es begann mit einem kleineren Autokorso von etwa 40 bis 50 Personen nach dem Schlusspfiff“, sagt Polizeisprecher Marcel Ferraro.

Innerhalb weniger Minuten stieg die Zahl an Fahrzeugen auf etwa 300 an, die zum Teil typisches Poserverhalten an den Tag gelegt hätten: „Einige beschleunigten mit quietschenden Reifen in der Haupt- und Hegaustraße stark und hupten. Der Verkehr auf der Freiheitsstraße kam zum Teil komplett zum Erliegen. Verkehrstechnisch ging nichts mehr. Ein Teil der Poserszene dürfte sich den Fußballfans angeschlossen haben“, sagt Ferraro.

Autokorsos auch in Tuttlingen und Konstanz

Die Polizei sperrte daraufhin einen Teil der Straßen in der Singener Innenstadt. Auf Höhe der Feuerwehr Singen kam es erneut zu einem Autokorso. „Es waren ausreichend Polizeikräfte vor Ort“, sagt der Polizeisprecher. Erst gegen 1.30 Uhr konnte die Polizei die Straßensperren in der Haupt-, Freiheitsstraße sowie Julius-Bürer-Straße aufheben.

„Auch in Schwenningen kam es kurzzeitig zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen, aber nicht so massiv wie in Singen“, so Ferraro. Etwa 250 Fahrzeuge seien in der Schwenninger Innenstadt per Autokorso unterwegs gewesen.

In Villingen-Schwenningen feierten die Anhänger der Azzuri nach dem gewonnen Viertelfinalspiel gegen die Belgier ausgiebig. Die Polizei musste irgendwann die Fans zurückhalten. | Bild: Hauser, Gerhard

Weitere Autokorsos gab es unter anderem auch in Konstanz und Tuttlingen. Hier sei aber kein Eingreifen der Polizei nötig gewesen.

Besser ohne Fahrzeuge feiern

Wie sich das Polizeipräsidium Konstanz auf den Fußballabend vorbereitet? „Wir stellen uns darauf ein und halten ein Stück weit spezielle Kräfte vor. Das eine oder andere Revier wird Zusatzeinsätze fahren“, kündigt Ferraro an.

Nicht ganz fair wäre es, die italienischen Fans an den Pranger zu stellen. „Wäre Deutschland, Kroatien oder Türkei noch im Turnier, wäre die Problematik wohl eine ähnliche“, sagt der Polizeisprecher. Doch wenn das Beschleunigen und die durchdrehenden Reifen ein Ausmaß wie in Singen erreicht haben, das niemand haben will, dann schreite die Polizei ein.

Ferraro schlägt den Fußballfans vor, sich vielleicht besser ohne Fahrzeuge auf einem Platz zu treffen und dort so zu feiern, dass keine Ordnungsstörungen oder Straftaten passieren.

Nachtruhe nicht überstrapazieren

Die Stadt Weil am Rhein hat gemeinsam mit der Polizei nach einigen Vorfällen nun klare Regeln kommuniziert: „Spätestens eine Stunde nach Spielende ist auch wieder Rücksicht auf die Anwohner zu nehmen. Das Abbrennen von Pyrotechnik ist verboten und muss daher grundsätzlich unterbleiben. Die Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten sind zu befolgen, da einem Autokorso keine Sonderrechte zukommen. Die Nachtruhe der Bevölkerung möge bitte durch lärmverursachende Gerätschaften nicht überstrapaziert werden. Wir alle wollen doch, dass die Fußball-Europameisterschaft, auch in Weil am Rhein, friedlich bleibt“, teilte die Behörden mit.