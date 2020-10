Corona Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Wie voll sind die Intensivstationen in der Region wirklich und welche Rolle spielen Corona-Patienten? Eine Einordnung

Die ab Montag geltenden verschärften Infektionsschutzmaßnahmen sollen einen Kollaps des Gesundheitssystems verhindern. Doch wie ernst ist die Lage in der Region derzeit überhaupt? Was die Belegungszahlen bedeuten – und was sie nicht zeigen.