Erneut Flüchtlingsunterbringung in Meßstetten? Erbittert hatten sich die Gemeinde und der Zollernalbkreis noch vor wenigen Wochen gegen eine Reaktivierung der ehemaligen Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber im Zollernalbkreis durch das Land gewehrt. Doch der Krieg in der Ukraine hat auch dies grundlegend verändert. Meßstetten wird nun für unbestimmte Zeit zu einem baden-württembergischen Ankunftszentrum für Flüchtende aus der Ukraine.

Bis zu 800 Menschen können dort zunächst untergebracht, registriert und medizinisch grundversorgt werden, bis sie in Quartiere der vorläufigen Unterbringung in die Städte und Gemeinden weiterziehen können. Dies gab die baden-württembergische Ministerin für Justiz und Migration, Marion Gentges (CDU), am Dienstag in Stuttgart bekannt.

Land mit Kirchen im Gespräch

Zugleich trifft Baden-Württemberg eine Reihe von weiteren Maßnahmen, um die Aufnahmekapazität für Flüchtlinge insgesamt zu erhöhen. Die bestehenden Ankunftszentren und Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) in Heidelberg, Ellwangen und Sigmaringen werden um je 800 Plätze aufgestockt, die LEA Freiburg um 100 Plätze. Damit können nun in den LEA landesweit statt bisher 6440 künftig rund 9800 Plätze belegt werden.

Die Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten wird reaktiviert. | Bild: Felix Kästle, dpa

Die Regierungspräsidien im Land sind zudem aufgefordert, vorsorglich nach weiteren Kapazitäten etwa in Hotels oder leer stehenden Einrichtungen zu suchen. Das Land ist mit Kirchen im Gespräch – Klöster, leer stehende Pfarreien, alles werde geprüft. Auch die Option, im Fall der Fälle auf Zelte oder Sporthallen zur Flüchtlingsunterbringung zurückzugreifen.

Einigkeit in den Ministerien herrscht darüber, dass vor allem die Kinder unkompliziert die Möglichkeit zu Schulbesuch und Kita-Betreuung bekommen sollen. Und das, obwohl die Kitaträger schon ohne zusätzliche Flüchtlingskinder zu wenig Plätze und Personal haben.

Wie viele Flüchtlinge werden erwartet?

Unklar ist ohnehin, welche Größenordnung von Flüchtlingen im Südwesten zu erwarten ist. „Eine Zahl zu nennen, wäre unseriös“, sagte Gentges. Bislang jedenfalls ist Platz – noch. Angebote des Landes, Busse mit Flüchtlingen aus den überlasteten Ankunftsregionen Berlin und von der bayerischen Grenze aufzunehmen, seien laut Gentges noch nicht in Anspruch genommen worden.

Wo es Infos für Geflüchtete gibt Ausländer- und Aufnahmebehörden von Baden-Württemberg sammeln und beantworten auf den Internetseiten des Justiz- und Migrationsministeriums ( www.justiz-bw.de ) Anfragen um die Einreise, Unterbringung und mögliche Leistungen für Geflüchtete aus der Ukraine. Die Informationen werden laufend aktualisiert und sind auch in ukrainischer und russischer Sprache verfügbar.

„Wir wissen im Moment gar nicht so genau, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine in Baden-Württemberg sind“, sagte Gentges. Offiziell registriert seien derzeit etwa 1500 ukrainische Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder. Die tatsächliche Zahl im Land dürfte, vermutet die Justizministerin, allerdings deutlich höher liegen, weil zahlreiche Menschen von Angehörigen oder Freunden privat aufgenommen wurden, ohne sich zu melden.

Ukrainische Staatsbürger dürfen sich ohne Visum bis zu 90 Tage in Deutschland aufhalten. In Baden-Württemberg lebt eine im Bundesländervergleich eher kleine ukrainischstämmige Einwohnerzahl, laut Schätzung etwa 16.000. „Wir bitten aber alle, die privat untergekommen sind, sich bei den Behörden zu melden und zu registrieren, wir haben großes Interesse daran, zu wissen, wer bei uns ist und wo“, so Gentges.

Erkennungsdienstliche Erfassung

Zur behördlichen Registrierung gehört auch eine erkennungsdienstliche Erfassung. Mit gutem Grund. Die CDU-Politikerin deutete an, dass sich ukrainische Pässe zur heißen Ware unter nicht asylberechtigten Flüchtlingen anderer Nationalitäten entwickelten. Denn mit der Aktivierung der EU-Richtlinie zur Bewältigung eines „Massenzustroms“ genießen ukrainische Flüchtlinge derzeit weitreichende Rechte.

Dazu gehören eine zunächst einjährige Aufenthaltserlaubnis ohne Asylverfahren, Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Wohnraum, medizinische Versorgung und das Recht auf Bildung für Kinder. Zudem steht ihnen finanzielle Unterstützung gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz zu.