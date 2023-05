„Das stand heute aber ganz anders in der Wettervorhersage, wo ist denn nur die Sonne?“ – haben Sie sich auch schon über die vermeintlich falsche Prognose geärgert? Manchmal liegt es aber gar nicht an der Prognose, sondern daran, dass die Vorhersagen falsch verstanden werden. Wenn man nicht gerade Meteorologie studiert hat, gibt es viele Fallstricke. Und der Bodensee mit seinen ganz besonderen Wetterlagen macht die Verwirrung komplett.

Was sind die besten Tipps fürs Lesen der Wettervorhersagen, wie vermeidet man Fehler – und welches Bodensee-Phänomen macht alles noch komplizierter? Hier gibt es die Tipps von Meteorologen.

Jürgen Schmidt ist Meteorologe bei Wetterkontor. | Bild: Wetterkontor

Tipp 1: Kenne die Unterschiede – wolkig ist nicht bedeckt

Der Unterschied zwischen „stark bewölkt“, „wolkig“ und „bedeckt“ ist eine häufige Fehlerquelle beim Interpretieren der Wettervorhersage. Denn: Stark bewölkt und wolkig klingt intuitiv nach mehr Wolken als bedeckt. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Bedeckt bedeutet, dass der Himmel komplett mit Wolken durchzogen ist, die die Sonne nicht durchlassen. Stark bewölkt heißt, es kommt kaum Sonne durch. Ein wolkiger Himmel lässt mehr Strahlen durch, ein heiterer noch mehr. Wenn es in der Prognose heißt, der Horizont wird wolkenlos oder sonnig, können wir uns auf azurblauen Himmel freuen.

Bodensee Warum sind die Sonnenuntergänge momentan so farbintensiv? Das könnte Sie auch interessieren

Tipp 2: Was Regenwahrscheinlichkeit ist nicht alles

Die Regen- oder auch Niederschlagswahrscheinlichkeit ist ebenfalls ein heißer Kandidat für Verwirrung. „Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der es regnet. Und nicht, wie stark es dann regnet“, erklärt Wetterkontor-Geschäftsführer Jürgen Schmidt. Wer die Stärke wissen will, muss auf die Niederschlagsmenge achten. Das heißt: Im Zweifel kann der Wochenendausflug bei einer Regenwahrscheinlichkeit von nur 30 Prozent deutlich unangenehmer werden als bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent – wenn sich die 30 Prozent auf Starkregen beziehen und die 90 Prozent auf Nieselregen.

Tipp 3: Was zieh ich an? Nicht nur auf Temperatur achten

Frieren bei 20 Grad oder Hitze bei 15 Grad? Alles möglich. Jürgen Schmidt von Wetterkontor erklärt: „Die Temperatur für die Wetterberichte wird in Wetterhütten gemessen. Mit Strahlungsschutz, im Schatten.“ Die gefühlte Temperatur kann davon abweichen. „Wenn ich in praller Sonne bei 30 Grad sitze, fühlt sich das wie 35 Grad an, es glüht. Wenn ich im Winter bei starkem, kalten Wind bei 5 Grad sitze, fühlt es sich vielleicht wie -5 Grad an“, so der Meteorologe.

Windchill und Hitzeindex Den Unterschied zwischen Lufttemperatur und gefühlter Gradzahl in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit nennt man Windchill. Den Unterschied in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit ab 20 Grad nennt man Hitzeindex.

Merke: Es fühlt sich ab 20 Grad umso heißer an, je höher die Luftfeuchtigkeit ist. Die Frage: „Was ziehe ich an?“ sollte also immer im Kontext von Sonnenschein, Wind und Feuchtigkeit betrachtet werden.

Tipp 4: Wenn selbst die beste Prognose versagt

Gewitter und Schauerwetter genau vorherzusagen, ist und bleibt eine der großen Herausforderungen der Meteorologie. Ein Beispiel: Angekündigt sind Schauer in ganz Konstanz – aber in der Altstadt scheint nach einem leichten Tröpfeln wieder die Sonne, während in Dettingen Keller überschwemmen? „Bei Schauerwetter kann man nie genau sagen, wo der Regen abgeht“, erläutert Meteorologe Jürgen Schmidt. Fest steht dann nur, dass es regnen wird. Nicht, wo genau.

Region Nass wie selten: Der April bringt übermäßig viel Regen Das könnte Sie auch interessieren

Bei Gewitter stoßen die Experten ebenfalls an Grenzen. Möglich ist, exakt zu prognostizieren, wo sich Gewitter bilden – nicht aber, wo sie niederschlagen.

Tipp 5: Den Bodensee-Effekt berücksichtigen

Die Bodensee-Region hat mehrere spannende Wetterphänomene. Wasserhosen im Spätsommer sind einer davon. Wasserhosen sind Tornados über dem Wasser. Sie entstehen, wenn bei Schauer oder Gewitter kalte Luft auf die noch vom Sommer warme Wasseroberfläche trifft. Der See ist ein Wärmespeicher, der nicht so schnell abkühlt wie das Land.

Wasserhose auf dem Bodensee fotografiert vom Rohrschacher Berg aus. | Bild: Dominic Kurz

Die Alpen können für Föhn am östlichen Bodensee mit Friedrichshafen und Ravensburg Richtung Bregenzer Wald sorgen. Das heißt warme, trockene Winde im Winterhalbjahr, die entstehen, wenn Luft aus dem Süden über die Alpen wandert. Der Effekt für die Region: Freie Sicht auf die Alpen und starke Temperaturunterschiede. Bei Föhn also am besten den Zwiebellook wählen. Jacke drüber, die man ausziehen kann.

Tipp 6: Beim Wetter auf dem Boden bleiben

Wer glaubt, möglichst genaue Wettervorhersagen zu kriegen, wenn er Fachvorhersagen für Meteorologen und absolute Experten nutzt, tut sich nicht immer etwas Gutes. Es gibt zu viele Wechselwirkungen, die für Verwirrung sorgen können – und deshalb in Prognosen für die Allgemeinheit rausgestrichen werden.

Das sind Eiswolken. Etwas Meteorologen-Fachjargon gefällig? Bei dieser Haloerscheinungen handelt es sich um einen sogenannten Zirkumzenitalbogen. Er entsteht hauptsächlich im Bereich von hohen, dünnen Eiswolken durch Brechung der Sonnenstrahlen an den Eiskristallen mit senkrechter Hauptachse. Der farbenprächtige Bogen ist eigentlich gar nicht so selten und übertrifft in seiner Helligkeit meist den Regenbogen. Allerdings wird er kaum wahrgenommen, das liegt an seiner großen Höhe, man muss fast senkrecht nach oben blicken, um ihn zu sehen. In Verbindung mit hoher Cirrenbewölkung leider ein sicheres Anzeichen für einen Wetterumschwung. | Bild: Helmut Kohler

Jürgen Schmidt von Wetterkontor erklärt: „Ein komplett mit Wolken bedeckter Himmel kann trotzdem ein freundliches, heiteres Wetterbild geben – wenn die Wolken als Eiswolken sehr hoch hängen. Hängen sie hingegen tief, zwischen ein oder zwei Kilometern nur, ergibt das ein novembergraues Bild. Ich würde für die Regionalvorhersage dann aber nichts von Eiswolken oder Höhe schreiben. Den Leuten ist das egal, es geht um den Eindruck.“