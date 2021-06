Wie viele Verbrechen in Deutschland jedes Jahr begangen werden, zeigt die polizeiliche Kriminalitätsstatistik nur bedingt. Denn sie zeigt ausschließlich die angezeigten Straftaten, das sogenannte Hellfeld. Das Bundeskriminalamt (BKA) geht jedoch davon aus, dass „ein Großteil der begangenen Straftaten“ der Polizei gar nicht bekannt wird.

Um dieses „Dunkelfeld“ an im Verborgenen verübten Vergewaltigungen, häuslicher Gewalt oder Rauschgiftdelikten aufzuhellen, betreibt das BKA systematisch Feldforschung. Dabei kommen hauptsächlich Opferbefragungen, eher seltener auch Täterbefragungen, zum Einsatz. Die ersten Studien dazu gab es in Deutschland bereits vor rund 50 Jahren, beispielsweise die Stuttgarter Opferbefragung 1973/74.

Seit einem Jahr läuft die bundesweite Studie „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“, die nun alle zwei Jahre wiederholt werden soll. Durchgeführt wird sie vom Umfrageinstitut Infas aus Bonn. Per Zufall kontaktiert es ausgewählte Bürger per Brief und ersucht um die Teilnahme an der Studie.

Kriminalität besser verstehen

Bei einer ähnlichen Befragung im Jahr 2017 nahmen beispielsweise über 31.000 Menschen teil. Erfasst werden unter anderem Opfererlebnisse mit und ohne Gewalterfahrung, beispielsweise sexuelle Nötigung oder Cybercrime, das Sicherheitsempfinden, Anzeigeverhalten und die Wahrnehmung von Polizei und Justiz.

Diese Bevölkerungsbefragungen sind für die Polizei ein „wichtiges Mittel, um die tatsächliche Verbreitung und die Folgen von Kriminalität besser abschätzen und verstehen zu können“. Die Ergebnisse aus der Hell- und Dunkelfeldforschung zusammen bilden laut BKA „die empirische Grundlage für rationale und wirksame Entscheidungen der Prävention und Kriminalpolitik“.