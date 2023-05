Herr Esposito, wir stehen hier zusammen in der Backstube, genauer gesagt, in dem Bereich, wo die Brezeln hergestellt werden. Sie und Ihre Kolleginnen wollen mir heute zeigen, wie man eine perfekte Laugenbrezel schlingt.

Ja, sehr gerne. Wir befinden uns im Herzen der Backstube. Meine fünf Kolleginnen hier sind seit über einem Jahrzehnt ein eingespieltes Team. Jede ihrer Brezeln ist ein Unikat, da sie von Hand hergestellt wird. Darauf sind wir sehr stolz. Ebenso wie darauf, dass das Gebäckstück ohne jeglichen Zusatz von Chemie auskommt; es sind keinerlei Zusatzstoffe, keine Stabilisatoren und keine Enzyme drin. Das Wasser, das wir im Teig verwenden, wird noch einmal mit Quarzsteinen verwirbelt, damit es seine natürlichen Quelleigenschaften zurückerhält. So wie man es von einem Gebirgsbach kennt. Das Salz auf den Brezeln stammt aus dem Norden von Lissabon. Zur Technik: Man kann eine Brezel entweder legen oder schlingen. Wir machen hier ausschließlich Letzteres.

Zur Person Michael Esposito arbeitet seit fast 30 Jahren in „Peter‘s Guter Backstube“. Der Familienbetrieb im badischen Bühl wurde 1831 gegründet. Das dort praktizierte traditionelle Handwerk des Brezelbackens könnte bald immaterielles Erbe der Unesco werden. Einen entsprechenden Antrag jedenfalls hat die baden-württembergische Bäckerinnung, unterstützt von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, kürzlich gestellt. Mit diesem Titel dürfen sich zum Beispiel auch die Bierbraukunst und oder die handwerkliche Apfelweinherstellung in Deutschland schmücken. Der Landesinnungsmeister von Württemberg erklärte, dass die Brezel erst durch ihre handwerkliche Fertigung nach überlieferten traditionellen Methoden und Techniken zu einem besonderen Gebäck werde. Nicht umsonst hätten die Bäcker vor mehr als 700 Jahren die Brezel mit ihrer einprägsamen Form als Zunftzeichen auserkoren, das bis heute verwendet wird. Die Brezel wäre nicht die erste Backware, die zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wird: Erst im vergangenen Herbst erhielt das Baguette diese Auszeichnung. (sk)

Wie lange braucht es, bis man eine Brezel perfekt schlingen kann?

Es gibt Frauen und Männer, die schaffen das an einem Tag. Es gibt aber auch andere: Als ich Lehrling war, habe ich ein halbes Jahr gebraucht, um es zu beherrschen (lacht). Ich habe versucht, mich davor zu drücken, hatte aber einen strengen Lehrmeister, der es mich immer wieder hat üben lassen, bis ich es konnte. Wichtig ist, dass der Teig schnell verarbeitet wird. Wenn man den Strang einmal in der Hand hat, muss er rasch geschlungen werden, denn sonst wird der Teig zu weich, und die Form verzieht sich komplett.

Michaela Brauer, eine der fünf Frauen, zeigt jetzt, wie es geht: Sie muss dabei nicht mal hinschauen. Seit zwölf Jahren steht sie bereits täglich vor dem bemehlten Blech und führt mit routinierter Wurftechnik den Knoten aus. Die 62-Jährige nimmt die lange, schmale Teigwurst an den Enden in die Hände, schwingt sie in die Luft, kreuzt mit der rechten Hand unter der linken hindurch, und fertig ist das Gebäckstück – in weniger als drei Sekunden.

Jede Brezel ist ein Unikat. Hat man den Strang einmal in der Hand, muss er rasch geschlungen werden, denn sonst wird der Teig zu weich. | Bild: Frauke Rüth

Danach ist die Journalistin dran: Ich bekomme einen Teigling, den ich mit Schmackes hochwerfe, um dann fix den Knoten zu schlingen. Nun ja, sagen wir es mal so: Das Ergebnis sieht aus wie etwas, das im Museum als modernes Kunstobjekt ausgestellt werden könnte. Lachend nimmt mir Michaela Brauer das Teil aus der Hand und formt es neu.

Wie wichtig ist es für Sie, dass die Bäckerinnung jetzt das Handwerk des Brezelschlingens zum Kulturerbe erklären will?

Ich finde das gut, in Zeiten, in denen viele Bäckereibetriebe es nicht einfach haben, weiterzumachen. Es wäre langweilig, wenn es nur noch Schlingmaschinen gäbe. Es existiert eine solche regionale Vielfalt an Brezeln, sei es aus Baden-Württemberg oder Bayern. Und jede hat ihre Berechtigung.

Worin unterscheiden sich die regionalen Varianten in Deutschland?

Die bayerischen sind – mit Ausnahme der Wiesn-Brezeln – etwas kleiner und die Ärmchen etwas dicker als bei den baden-württembergischen. Bei den schwäbischen Brezeln ist der Bauch dicker als bei den bayerischen. Bei den badischen gehen die Ärmchen oft mehr zum Bauch hin. Und bei uns in Baden schneiden wir sie auch ein, das ist in Bayern nicht so. Der Teig klappt im Ofen auf. Deswegen entsteht dann eine weiße Fläche, weil an der Stelle keine Lauge drauf ist.

Bodenseekreis Bäckermeister auf dem Rückzug: Warum ein Betrieb nach dem anderen aufhört Das könnte Sie auch interessieren

Wie viele Brezeln kommen hier am Tag aus dem Ofen?

Rund 12 000 Stück, die dann an unsere Filialen im Raum zwischen Offenburg und Karlsruhe geliefert werden. Die charakteristische braune Farbe der Brezel geht auf die Natronlauge zurück, die vor dem Backen aufgetragen wird.

Früher wurde auch oft Schweineschmalz hinzugegeben. Ist das heute auch noch der Fall?

Als ich Lehrling war, hat man das noch gemacht, aus Geschmacksgründen, und weil es günstiger war. Wir nehmen heute ausschließlich Margarine, damit ist die Brezel auch vegetarisch. Im Grunde sind es gar nicht viele Zutaten, die hineinkommen: Weizenmehl, Backmalz, Hefe, Salz, Eis zur Teigbereitung – damit er nicht zu warm wird beim Kneten – und Wasser.

Was muss ein guter Brezel-Bäcker noch beachten?

Das Wetter! Wenn draußen eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, wird sie knatschig. Bei Regen und feuchter Witterung müssen wir sie stärker backen, das heißt, länger im Ofen lassen. Eine Brezel sollte außen kross und innen weich-fluffig sein. Dann ist sie optimal! Der schönste Augenblick bei der Arbeit ist für mich, nachdem ich etwas in den Ofen geschoben habe, und durch das Törchen gucken kann, wie sich das Produkt entwickelt.

Michael Esposito und ich stehen mittlerweile vor dem glühend heißen Ofen, aus dem sich Reihe um Reihe knuspriger Brezeln herausschiebt.

Berufe Warum gibt es keine Azubis mehr? Manche Betriebe sind selbst dafür verantwortlich Das könnte Sie auch interessieren

Um die Geschichte der Brezeln ranken sich allerhand Legenden. Wissen Sie, wer das Gebildbrot, wie dieses Gebäck auch genannt wird, erfunden hat?

Auch ich habe verschiedene Erklärungen gehört. Zum einen wurde mir während meiner Ausbildung die Geschichte erzählt, bei der einem Lehrling ein Teigling in die Putzlauge fällt. Um einer Rüge seines Chefs zu entgegen, legt er das Stück in den Ofen. Es kommt goldbraun heraus und schmeckt. Zum anderen hat mir ein Kollege mal eine der bekanntesten Legenden geschildert: Der Hofbäcker Frieder aus Bad Urach soll 1477 aus Angst um sein Leben die Laugenbrezel erfunden haben: Graf Eberhard verurteilte den Bäcker zum Tode, weil dieser Brot mit Sägespänen gestreckt hatte. Doch Frieder bekam noch eine Chance: Wenn er es schaffte, innerhalb von drei Tagen ein Brot zu backen, durch das drei Mal die Sonne scheint, sollte sein Leben verschont bleiben. Als Frieder seine Frau sah, wie sie ihn mit verschränkten Armen beim Teigkneten betrachtete, kam ihm die Idee, die Form der verschlungenen Arme in seinem Gebäck nachzuahmen. Der Graf war begeistert: Denn tatsächlich schien die Sonne dreimal hindurch.

Außen kross und innen weich-fluffig sollte das Gebäck sein. Dabei spielt die aktuelle Wetterlage eine größere Rolle, als man denkt. | Bild: Frauke Rüth

Die verschlungenen Arme werden in vielen Erklärungen genannt. Historiker vermuten, dass sich die Brezel aus dem griechischen Ringbrot entwickelt hat, das schon vor 1000 Jahren in den Klöstern als Abendmahlsbrot gereicht wurde. Der Begriff Brezel leitet sich vom lateinischen Wort Brachium, zu Deutsch „der Arm“, ab.

Ja, ich habe auch mal gehört, dass der Erfinder ein italienischer Mönch gewesen sein könnte, der von den zum Beten verschränkten Armen seiner Mitbrüder zur Brezel inspiriert worden sein soll.

Brezeln munden mit Butter oder Frischkäse, herzhaft mit Käse oder Wurst. Es soll sogar nicht wenige Menschen geben, die Schokoladencreme daraufschmieren und sich dann an dem salzig-süßen Kontrast ergötzen. Wie mögen Sie denn Ihre am liebsten?

Da hat eben jeder seinen eigenen Geschmack. Ich esse meine Brezel am liebsten lauwarm, ganz pur ohne alles.