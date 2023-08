Heimat – das ist für viele Menschen vor allem ein Gefühl. Heimat ist da, wo die Wurzeln sind, wo das Elternhaus steht, wo man seinen ersten Kuss bekommen hat, wo die Aussicht immer am schönsten ist. Etwas weniger verträumt betrachtet ist Heimat aber auch der Ort, an dem wir Häuser bauen, einen vertrauenswürdigen Arzt brauchen, unsere Kinder in Kindergarten und Schule schicken, ins Restaurant gehen, mit dem Bus fahren oder Miete zahlen müssen.

All diese Faktoren haben einen Einfluss darauf, ob wir uns dort, wo wir leben, auch wohl fühlen. Sind Ärzte vorhanden, Supermärkte erreichbar oder Mieten bezahlbar? Immer wieder gibt es Berichte, dass es in einem Ort keinen Arzt mehr gibt, im anderen keinen Supermarkt, im dritten keine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.

Ein Atlas für die Region

Wie aber sieht das Gesamtbild für Südbaden aus? Mehr als eine Million Menschen sind in den Landkreisen Konstanz, Waldshut, Bodensee, Schwarzwald-Baar, Sigmaringen und Lörrach zu Hause. Sie leben in Dörfern und Städten – und diese Orte nimmt der SÜDKURIER in den kommenden Wochen genau unter die Lupe. In mehr als 120 Einzelporträts der Kommunen in den Landkreisen der Region beantworten wir die Frage: Wie lebt es sich eigentlich in...?

In diesen Listen finden Sie nach und nach alle Teile der Serie verlinkt – der Ortsname ist dann blau gefärbt. In der Karte unten können Sie Gemeinden miteinander vergleichen.

Alle Teile der Serie im Überblick Bodenseekreis Bermatingen

Daisendorf

Deggenhausertal

Eriskirch

Frickingen

Friedrichshafen

Hagnau

Heiligenberg

Immenstaad

Kressbronn

Langenargen

Markdorf

Meckenbeuren

Meersburg

Oberteuringen

Owingen

Ravensburg

Salem

Sipplingen

Stetten

Tettnang

Überlingen

Uhldingen-Mühlhofen DaisendorfFrickingenFriedrichshafenKressbronnMeersburgRavensburgSalemSipplingenStettenTettnangUhldingen-Mühlhofen Kreis Konstanz

Allensbach

Bodman-Ludwigshafen

Eigeltingen

Engen

Gaienhofen

Gailingen

Gottmadingen

Hilzingen

Hohenfels

Konstanz

Moos

Mühlhausen-Ehingen

Mühlingen

Öhningen

Orsingen-Nenzingen

Radolfzell

Reichenau

Rielasingen-Worblingen

Singen

Steißlingen

Stockach

Tengen

Volkertshausen AachBodman-LudwigshafenEigeltingenEngenGaienhofenGailingenGottmadingenHilzingenMoosMühlhausen-EhingenMühlingenÖhningenOrsingen-NenzingenRielasingen-WorblingenSteißlingenStockachTengenVolkertshausen Kreis Sigmaringen Beuron

Buchheim

Herdwangen-Schönach

Illmensee

Inzigkofen

Krauchenwies

Leibertingen

Meßkirch

Neuhausen ob Eck

Ostrach

Pfullendorf

Sauldorf

Schwenningen/Heuberg

Stetten a.k.M.

Wald Kreis Waldshut

Bad Säckingen

Bernau

Bonndorf

Dachsberg

Dettighofen

Dogern

Eggingen

Görwihl

Grafenhausen

Häusern

Herrischried

Höchenschwand

Hohentengen

Ibach

Jestetten

Klettgau

Küssaberg

Lauchringen

Laufenburg

Lottstetten

Murg

Rickenbach

St.Blasien

Stühlingen

Todtmoos

Ühlingen-Birkendorf

Waldshut-Tiengen

Wehr

Weilheim

Wutach

Wutöschingen AlbbruckBonndorfDachsbergDettighofenDogernEggingenGörwihlGrafenhausenHöchenschwandHohentengenJestettenKlettgauKüssabergLottstettenMurgRickenbachSt.BlasienStühlingenTodtmoosÜhlingen-BirkendorfWeilheim Kreis Lörrach Rheinfelden

Schwörstadt

Hasel

Lörrach

Grenzach-Wyhlen

Schopfheim

Steinen

Maulburg Schwarzwald-Baar-Kreis

Bad Dürrheim

Bräunlingen

Brigachtal

Dauchingen

Donaueschingen

Furtwangen

Geisingen

Gütenbach

Hüfingen

Immendingen

Königsfeld

Löffingen

Mönchweiler

Niedereschach

Schonach

Schönwald

St. Georgen

Tennenbronn (Daten Schramberg)

Triberg

Tuningen

Unterkirnach

Villingen-Schwenningen

Vöhrenbach BlumbergBräunlingenDonaueschingenFurtwangenGeisingenHüfingenImmendingenLöffingenTennenbronn (Daten Schramberg)Vöhrenbach Kreis Breisgau-Hochschwarzwald Löffingen

Schluchsee Unsere Daten Die Angaben zu Fläche und Einwohner sowie deren Altersdurchschnitt stammen vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Der Stand der Daten ist der 31. Dezember 2022. Die Pendlerdaten stammen aus derselben Quelle, Stand ist hier aber der 31.12.2021.



Mieten und Kaufpreise beziehen sich auf Angebote zur Neuvermietung respektive auf aktuelle Kaufangebote von Wohnungen. Bestandmieten sowie frühere Käufe sind nicht berücksichtigt. Quelle ist der Immobilienatlas von immobilienscout24.de, der nach eigenen Angaben auf eine Datenbank mit über 6 Milliarden Objektinformationen zurückgreift. Die Preise beziehen sich auf das zweite Quartal 2023.



Die Anzahl der Hausärzte bezieht sich auf die Köpfe, nicht auf die besetzten Stellen. Die Zahlen stammen aus dem Versorgungsbericht der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) mit Stand Oktober 2022.



Alle weiteren Angaben fußen auf Recherchen des SÜDKURIER und Angaben der Gemeinden.

Herausgekommen ist eine große Datensammlung, die sichtbar macht, welche Schwächen, aber vor allem auch Stärken die Orte in der Region haben. Darüber hinaus haben unsere Reporterinnen und Reporter die Orte der Region besucht und unzählige Gespräche geführt. Denn jenseits der Fakten, ist Heimat eben doch auch ein Gefühl. Menschen aus der Region erzählen in unseren Artikeln, was sie an ihren Heimatorten besonders schätzen – aber auch, was sie zum Umzug bewegen würde und was zum absoluten Glück noch fehlt.

Kommen Sie mit auf die Reise!

In dieser Karte können Sie unterschiedliche Datensätze für die Orte in der Region miteinander vergleichen. Wir werden die Daten regelmäßig aktualisieren und die Karte um weitere Faktoren erweitern: