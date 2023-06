Ob Southside in Neuhausen ob Eck, Hohentwiel-Festival in Singen oder Salem Open Air – in der Region wird Konzert- und Festival-Fans auch in diesem Sommer wieder jede Menge geboten. Doch wie lange gibt es die Veranstaltungen schon und wo genau finden sie eigentlich statt? Kennen Sie sich mit dem Festival-Sommer zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein aus? Finden Sie es jetzt heraus und testen Sie Ihr Wissen in unserem neuen Quiz!

Sie brauchen Tipps? Dann schauen Sie doch mal in unseren Festival-Kalender – hier gibt es alle Infos rund um die Events in der Region.