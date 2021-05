Gerlinde Kretschmann, Ehefrau des baden-württembergischen Regierungschefs, hat sich am Rande der konstituierenden Sitzung des Landtags in Stuttgart am Dienstag erstmals zu ihrer Krebserkrankung geäußert. Sie habe soweit alles gut überstanden, eine Reha stehe nun noch bevor. „Ich bin vor allen Dingen sehr dankbar“, sagte die 74- Jährige. „Meine Mutter ist an diesem Krebs gestorben. Ich lebe noch.“

Video: Bäuerlein, Ulrike

Gerlinde Kretschmann war selbst Schirmherrin des Mammografie-Programms in Baden-Württemberg. Kurz vor der Landtagswahl, Mitte Februar, hatte Winfried Kretschmann die Brustkrebserkrankung von Gerlinde öffentlich gemacht.

Gerlinde Kretschmann will sich dafür einsetzten, dass künftig die Mammographie-Untersuchungen im Rahmen der kostenlosen Vorsorge nicht mehr nur für Frauen bis 69 Jahren angeboten werden. „Das kann nicht mit 69 aufhören, das muss weitergehen“, sagte sie.