Kriminalität vor 47 Minuten

Wie es zur Singener Messerattacke kam und warum die Staatsanwaltschaft Konstanz nun auch gegen das 42-jährige Hauptopfer Anklage erhoben hat

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung rund um die Singener Messerattacke müssen sich seit 13. September acht Mitglieder der syrischen Großfamilie A. am Hochsicherheitsgericht in Stuttgart-Stammheim verantworten. Doch wie und warum kam es überhaupt zu der über Jahre erbittert geführten Familienfehde, die in der mutmaßlichen versuchten Tötung vom 14. Dezember mitten in Singen gipfelte?