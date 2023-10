Wie der Krieg in Israel auch die Region betrifft

In Israel ist ein neuer Krieg ausgebrochen – und er reicht bis in unsere Region. Unter den Geiseln, die die Hamas entführt hat, soll sich auch Shani Louk befinden. Die 22-Jährige hat Familie im Schwarzwald, ihre Mutter ist in Ravensburg geboren.

Shani Louk war auf einem Festival im Süden von Israel, als die Terroristen kamen. Mutter Ricarda Louk sagt, dass ihr Tochter nun in einem Krankenhaus im Gazastreifen liegt – und appelliert an die deutschen Behörden. Doch was kann die Politik überhaupt tun?

In Singen bangt Margit Rocco tagelang um ihren 82-jährigen Ehemann und ihren Sohn. Die beiden werden auf einer Reise nach Jerusalem von dem Angriff überrascht, müssen immer wieder in Bunkern Schutz suchen. Dann die gute Nachricht: Marco und Antonio Rocco können ausreisen.

Viele Menschen in Deutschland zeigen in diesen Tagen ihre Solidarität mit Israel. Auch in Konstanz gehen die Menschen gegen den Angriff der Hamas auf die Straße und setzen ein starkes Zeichen gegen Terrorismus.

Eine Königin am Bodensee: Royaler Besuch auf der Mainau

Schwedens Königin Silvia kommt auf die Mainau – und wird mit Jubel und Fähnchen empfangen. Auch Geschenke gibt es für Ihre Majestät, eines ist sogar 25 Kilo schwer. Der Anlass des königlichen Besuches ist eine neue Rose, die getauft wird.

Bild: Hanser, Oliver

Die Fans, die zum Teil von weit her angereist sind, bekommen viel zu sehen. Denn neben der Königin sind weitere Prominente auf dem roten Teppich. Den Tag in Bildern, Videos und Berichten gibt es hier zu sehen.

Rassismus-Eklat am Hochrhein: Schiedsrichter soll Spieler beleidigt haben

Der TuS Stetten führt mit 2:1 beim SV Buch – dann bricht die Mannschaft das Spiel ab und verlässt geschlossen den Platz. Der Schiedsrichter soll Stürmer Muhamadou Krubally rassistisch beleidigt haben – es ist der zweite Vorfall gegen den Spieler innerhalb weniger Wochen.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Der Südbadische Fußballverband hat Ermittlungen aufgenommen. Sollte es keine offizielle Reaktion geben, erwägt der TuS Stetten sogar einen Boykott und will den Spielbetrieb bestreiken.

Villinger Rocker vor Gericht: „United Tribuns“ sollen Frauen in Prostitution gedrängt haben

Vor dem Landgericht Konstanz startet der Prozess gegen fünf mutmaßliche Rocker. Als Mitglieder der mittlerweile verbotenen Gruppierung „United Tribuns“ sollen sie über Jahre von Villingen aus agiert haben. Die Liste der Anschuldigungen ist lang, der Gerichtssaal ist voll.

Bild: Silas Stein, dpa

Immer wieder öffnen sich die Türen und weitere Besucher betreten den Gerichtssaal. Teilweise zwinkern sie den Angeklagten zu. Die entsprechen nicht den typischen Rocker-Klischees – keiner der fünf Männer erscheint in Lederjacke oder Stiefeln. Was den Angeklagten vorgeworfen wird und wie der Prozessauftakt lief.

Österreich, Schweiz, Feldberg: Das sind die Tagesticket-Preise für die kommende Ski-Saison

Auch wenn der Herbst bislang ein gefühlter Sommer war: Ende Oktober öffnen die ersten Pisten wieder. Skifahren wird in diesem Winter noch teurer, zeigt ein Blick auf die Tagesticketpreise. Für eine vierköpfige Familie zeigt sich: Die Schweiz kann auch die günstigere Alternative sein.

Bild: Benjamin Nolte, dpa

Was kosten die Tagespässe in den nahe gelegenen Skigebieten? Vom Arlberg über Damüls bis hin zu Davos und dem Feldberg: Hier haben wir eine Übersicht zusammengestellt.