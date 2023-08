Sieben Verletzte bei Unfall im Europa-Park

Ein Unfall hat am Montag die Ferienstimmung im Europa-Park getrübt. An einer Turmsprung-Attraktion war ein Wasserbecken gerissen, in das die Akrobaten springen. Daran befestigte Sprungtürme stürzten ein. Bei dem Unfall wurden sieben Menschen – fünf Artisten und zwei Besucher – verletzt.

Schreckmoment im Europa-Park: Ein Blick auf das Areal der High-Diving-Show „Retorno dos Piratas“ und das Becken der Attraktion „Atlantica SuperSplash“ nach dem Unfall am Montag. | Bild: Pascal Czech/dpa

Bereits am Dienstag konnte der Park wieder wie gewohnt geöffnet werden, die Akrobatik-Aufführung „Retorno dos Piratas“ wird allerdings nicht mehr gezeigt. Mehr über den Unfall im Europa-Park lesen Sie hier.

Das Sommerwetter in der Region – ein Auf und Ab zwischen Hitze und Unwettern

Die Region schwitzt! In dieser Woche jagt eine Hitzewarnung die nächste, das Thermometer klettert immer wieder über die 30-Grad-Marke und die Wetterdienste warnen täglich vor einer extremen Wärmebelastung. Ist das noch Wetter oder schon Klimawandel? Unsere Analysen der regionalen Wetter-Daten geben spannende Einblicke.

Nach einem heftigen Unwetter stehen Straßen in Villingen unter Wasser. | Bild: Susanne Rothweiler

Auf die Hitze folgen jedoch auch immer wieder heftige Unwetter mit Gewittern, Starkregen und Hagel, die innerhalb kürzester Zeit für Weltuntergangsstimmung sorgen, Straßen überfluten und Keller volllaufen lassen – so wie am Mittwochabend in Villingen.

Ursula Cantieni ist tot – ihre Spuren reichen bis in die Region

Sie war von Anfang an in der Schwarzwaldserie „Die Fallers“ dabei und verkörperte fast 30 Jahre lang die Bäuerin Johanna Faller. Am Dienstag dann die traurige Nachricht: Die beliebte deutsch-schweizerische Schauspielerin Ursula Cantieni ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Die beliebte Schauspielerin und „Fallers“-Star Ursula Cantieni starb in der Nacht auf Dienstag im Alter von 75 Jahren | Bild: Rolf Haid/dpa

Einst begann ihre Karriere in Konstanz, immer wieder führte sie ihr Lebensweg in den Süden Baden-Württembergs. Lesen Sie hier unseren Nachruf mit Bildern und Stationen in Ursula Cantienis Leben.

Droht bei der Krankenversorgung im Schwarzwald der Kollaps?

Die Krankenversorgung ist überall im Land ein Thema, das vielen Menschen die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. In kaum einem anderen Kreis in Baden-Württemberg fehlen jedoch so viele Ärzte wie im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Die Blumbergerin Rose Sauter (links unten) hofft, dass ihre Ärztin nicht in Rente geht. Dirk Hildebrandt (oben) kam neu als Landarzt in die Stadt. Markus Ruch führt in Triberg eine Praxis, auch sein über 70-jähriger Vater und Praxisgründer Wolfgang Ruch praktiziert noch. | Bild: Stegmann/Singler/Simon

Hier ist derzeit jeder vierte Hausarzt älter als 65 Jahre – was passiert also, wenn all diese Mediziner in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen? Mehrfach drohte die Lage schon zu kippen – Hoffnung macht aber das Beispiel Blumberg, wie Sie hier nachlesen können.

Tierschützer wollen in Konstanz gegen Zirkus demonstrieren

Keine Tiere mehr im Zirkus – so lautet seit Jahren die Forderung der Aktivisten der Tierrechtsorganisation Peta. Deshalb ruft die Gruppe in dieser Woche zu Demos gegen den Zirkus Alessio auf, der aktuell in Konstanz gastiert.

Andre Kaiser vom Zirkus Alessio zeigt dem SÜDKURIER die Tiergehege und wehrt sich gegen die Vorwürfe der Tierschutzorganisation Peta. | Bild: Maike Stork

Als qualvoll bezeichnen die Peta-Aktivisten das Leben der Tiere im Zirkus. Die Gehege seien zu klein, die Tiere gestresst, durch den ständigen Transport und die Dressur. Das müsse endlich beendet werden. Der Zirkus-Inhaber wehrt sich jedoch gegen die Vorwürfe.