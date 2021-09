Corona vor 1 Stunde

Wenn Ungeimpfte in Quarantäne müssen, erhalten sie für diese Zeit bald kein Gehalt mehr – was man dazu wissen muss

Es ist eine Maßnahme, die gravierende finanzielle Folgen für Betroffene haben kann: Wenn Ungeimpfte ab 15. September in Quarantäne müssen, weil sie Kontaktperson eines Corona-Kranken sind, erlischt ihr bisher bestehender Anspruch auf Lohnfortzahlung. Was heißt das konkret – und was gilt für Geimpfte?