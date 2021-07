von Rolf Hohl und dpa

Der Südwesten ist nach Polizeiangaben von größeren Unwetterschäden verschont geblieben. In einigen Regionen habe es in der Nacht zwar stärker geregnet, größere Schäden blieben jedoch aus, wie Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilten.

Am Dienstag hatten heftige Regenfälle für umgestürzte Bäume und überflutete Straßen gesorgt. In Mannheim und Umgebung mussten beispielsweise mehrere Straßen gesperrt werden. In der Nacht und am frühen Morgen habe es dagegen keine erwähnenswerten Einsätze mehr gegeben.

Wasserstände könnten deutlich steigen

Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen bis Samstag mit teils kräftigem Dauerregen. Erhöhte Vorsicht sei vor allem im Süden des Landes geboten. Bis Freitag könnten die Wasserstände zudem deutlich steigen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg mit.

Vor allem an Bächen und Flüssen könnte es in den kommenden Tagen kritisch werden, wie der DWD warnt. Von Mittwochnachmittag an erwarten die Experten ergiebigen Dauerregen. Verursacht wird das unbeständige Wetter von Tiefausläufern, die feuchte Luft nach Baden-Württemberg bringen. „Tiefdruckgebiete in Verbindung mit warmer und sehr feuchter Luft – das bedeutet im Sommer oft nichts Gutes“, erläutert DWD-Meteorologe Felix Dietzsch. „Eine solche Wetterlage führt in der Regel zu anhaltenden und kräftigen Niederschlägen, die früher oder später das eine oder andere Fass zum Überlaufen bringen.“

„Unwetterartige Mengen“

Bis in den Donnerstag hinein ist demnach im Südwesten mit hohen Niederschlagsmengen zu rechnen, so Dietzsch. „Dort fallen verbreitet unwetterartige Mengen von über 60 Liter pro Quadratmeter. Stellenweise und eng begrenzt könnten sogar bis knapp 200 Liter innerhalb von 48 Stunden herunterkommen.“

Das spiegelt sich auch in den Pegelständen der Gewässer in der Region wider. Bis zum Freitag können die Wasserstände weiter deutlich steigen, teilte die Hochwasservorhersage Baden-Württemberg am Dienstag mit. Mit den heftigsten Anstiegen wird demnach in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag gerechnet.

Die Pegelstände an Hoch- und Oberrhein waren bereits am Dienstag auf hohem Niveau. Bis Samstag erwartetet die Hochwasservorhersagezentrale dort und am Bodensee einen markanten Anstieg des Wasserstandes. Nach Einschätzung der Hochwasserexperten ist erst Ende der Woche wieder mit einem Absinken der Pegelstände zu rechnen. Bewohnern in den betreffenden Gebieten vor allem am Hochrhein und an anderen Flüssen wird daher geraten, sich auf Überflutungen einzustellen.

Langsame Besserung

Allzu große Hoffnung auf schnelle Besserung macht Meteorologe Felix Dietzsch jedoch nicht: „Kräftiger Regen und Gewitter werden uns wohl noch bis mindestens Freitag begleiten.“

Erst im Laufe des Wochenendes zeichne sich von Nordwesten her eine zunehmende Wetterberuhigung ab. Dann werde es verbreitet freundlich bei angenehmen Sommertemperaturen um 25 bis 28 Grad. Bis dahin müssen viele Menschen in der Region noch ein wenig bangen und auf einen glimpflichen Wetterverlauf hoffen.

Gut für die Wälder

Der anhaltende Regen der vergangenen und der kommenden Tage kommt den Bäumen überaus gelegen. „Der Wald kann im Moment jeden Tropfen Regenwasser gebrauchen“, sagt Forstkammer-Geschäftsführer Jerg Hilt. „Wir sind heilfroh, dass wir nicht das vierte Trockenjahr in Folge haben.“ Laut jüngstem Waldzustandsbericht des baden-württembergischen Agrarministeriums gelten 46 Prozent der Waldfläche als deutlich geschädigt. Die Schäden sind demnach auf die Folgen von Hitze und Dürre zurückzuführen.