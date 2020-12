Schweiz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Weniger Risiko vor den Weihnachtsbesuchen? In der Schweiz werden Corona-Schnelltests flächendeckend angeboten – auch Deutsche können das Angebot nutzen

Apotheken, Ärzte, Krankenhäuser: An zahlreichen Standorten in der Schweiz kann man sich vor und während der Feiertage unkompliziert auf das Coronavirus testen lassen und erhält das Ergebnis nach wenigen Minuten. Was viele nicht wissen: Die Anbieter nehmen auch Kunden aus Deutschland an. Doch beim Vertrauen auf die schnellen Antigen-Tests ist Vorsicht geboten.