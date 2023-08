Der Duft von gebrannten Mandeln, das gemütliche Zusammensitzen bei einer Tasse Glühwein: In den vergangenen Jahren mussten viele Menschen auf das verzichten, was die Adventszeit eigentlich besonders schön macht. Viele Weihnachtsmärkte wurden zunächst wegen Corona, dann wegen steigender Energiekosten abgesagt. Doch in diesem Jahr heißt es aufatmen, denn nun finden endlich wieder die Weihnachtsmärkte der Region wie geplant statt. Wir haben für Sie die aktuellen Informationen zusammengetragen, wo die Festlichkeiten der Region stattfinden und bei welchen die diesjährigen Termine schon bekannt sind.

Dieser Überblick gibt den Stand vom 07. August wieder. Wir aktualisieren den Artikel laufend, sobald neue Informationen bekannt werden.

Kreis Konstanz

Der Weihnachtsmarkt Konstanz findet vom 30. November bis 23. Dezember statt. Die Gastronomie-Stände sind täglich von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet, die Händler-Stände von 11 bis 20 Uhr und freitags und samstags bis 21.30 Uhr. Eindrücke vom Konstanzer Weihnachtsmarkt im letzten Jahr können Sie hier nachlesen.

So sah der Konstanzer Weihnachtsmarkt am Hafen 2019 aus. | Bild: Robert Hahn Bauer

Der Weihnachtsmarkt Engen findet vom 02. Dezember bis zum 03. Dezember statt. Am Samstag sind die Stände von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Klein, aber fein finden viele Besucher den Allensbacher Weihnachtsmarkt. | Bild: Zoch, Thomas

Der Nikolausmarkt in Hilzingen findet auf Schloss Weiterdingen vom 09. bis 10. Dezember statt.

Etwa zwei Dutzend Figuren und Lichtinstallationen erhellen die Insel Mainau.

Der Christmas Garden auf der Insel Mainau findet vom 21. November bis zum 07. Januar statt. Am 27. November, 24. Dezember und 31. Dezember ist der Christmas Garden geschlossen. Wie erfolgreich die Mainauer Veranstaltung letztes Jahr war, können Sie hier nachlesen.

Bodenseekreis

Der Weihnachtsmarkt Überlingen auf der Hofstatt findet vom 07. bis 17. Dezember von 10 bis 20 Uhr statt.

Ein Eindruck aus vergangenen Zeiten: Der Weihnachtsmarkt in Überlingen (Archivbild). | Bild: Kleinstück, Holger

Der Weihnachtsmarkt Kressbronn öffnet am 01. und 02. Dezember auf dem Rathausplatz.

findet vom 01. Dezember bis zum 23. Dezember auf dem Marienplatz rund um das Rathaus statt. Hier erfahren Sie, was der Christkindlesmarkt letztes Jahr zu bieten hatte. Die Bodenseeweihnacht in Friedrichshafen findet vom 30. November bis zum 22. Dezember statt.

Weihnachtliche Getränke in Friedrichshafen. | Bild: Jud, Marcel

Der Weihnachtsmarkt Immenstaad findet am 16. und 17. Dezember statt.

Romantische Stimmung auf einem Weihnachtsmarkt. | Bild: Friso Gentsch

Schwarzwald

Der Weihnachtsmarkt Villingen öffnet vom 23. November bis zum 03. Dezember auf dem Münsterplatz seine Tore. Am 26. November bleibt der Weihnachtsmarkt aufgrund des Totensonntags geschlossen.

Für die Organisatoren des Triberger Weihnachtszaubers stand schon im Juni fest: Die Großveranstaltung kann auch dieses Jahr nicht stattfinden (Archivbild): | Bild: VK-Triberg Redaktion

Der Triberger Weihnachtsmarkt öffnet vom 25. bis zum 30. Dezember von 14 bis 21 Uhr.

Hochrhein

Der Weihnachtsmarkt Albbruck öffnet am 01. und 02. Dezember auf dem Rathausplatz und in der Schulstraße.

lädt zum Bummeln in der weihnachtlich geschmückten Altstadt Laufenburgs (D und CH) ein. Wann: vom 15. bis zum 17. Dezember. Der Weihnachtsmarkt Waldshut findet vom 25. November bis zum 22. Dezember auf der Kaiserstraße und am Viehmarktplatz statt.

Der Weihnachtsmarkt in Waldshut. | Bild: Marinovic, Laura

wurden noch keine Termine bekannt gegeben. Der Weihnachtsmarkt in Sankt Blasien findet am 10. Dezember auf dem Domplatz statt. An den rund 70 Ständen gibt es Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck, regionale Produkten und Spezialitäten sowie ein großes Gastronomieangebot. Von 11 bis 18 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt seine Tore.

Der Weihnachtsmarkt in Bad Säckingen (Archivbild). | Bild: Stadt Bad Säckingen

Der Weihnachtsmarkt Lörrach öffnet vom 30. November bis 10. Dezember von 11 bis 20 Uhr.

Kreis Sigmaringen

Der Sigmaringer Weihnachtsmarkt findet vom 01. bis zum 03. Dezember statt.

findet am 01. Dezember bis zum 02. Dezember statt. In Gammertingen findet der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem großen Schlossplatz vom 02. Dezember bis zum 03. Dezember statt.

Weihnachtsmärkte in der Umgebung

Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht findet vom 24. November bis zum 17. Dezember statt, freitags von 15.00 bis 21.00 Uhr und samstags und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Die Highlights des Weihnachtsmarkts 2022 in der Ravennaschlucht, finden Sie hier zusammengefasst.

Als einzigartiges Weihnachtsdorf unter den steinernen Viaduktbögen der Höllentalbahn präsentiert sich der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht (Archivbild). | Bild: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Die Bregenzer Weihnacht findet vom 17. November bis zum 27. Dezember auf dem Kornmarktplatz statt. Neben dem Markt auf dem Kornmarktplatz gehören zum Bregenzer Weihnachtsmarkt auch ein Kunsthandwerkermarkt in der Oberstadt sowie mehrere Stände an ausgewählten Standorten.

findet am ersten Adventswochenende vom 01. bis 03. Dezember traditionell auf dem Lindenplatz in Alt-Weil statt. Der Basler Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und Münsterplatz gilt als einer der schönsten und größten der Schweiz. Dieses Jahr findet er vom 23. November bis zum 23. Dezember statt.

Der Weihnachtsmarkt in Freiburg | Bild: Philipp von Ditfurth