Die 13-jährige Rahel lag im Sterben. Ihre Brauchspeicheldrüse war chronisch entzündet, was eigentlich leicht behandelbar wäre. Doch ihre Eltern – fundamentalistische Anhänger einer radikalen christlichen Freikirche in Österreich – riefen nicht den Arzt, sondern versuchten, ihre Tochter mit Kräutertinkturen und Handauflegen zu heilen, sie fasteten und beteten.

Rahel überlebte nicht. Ihre Eltern erhielten wegen unterlassener Hilfeleistung mit Todesfolge mehrjährige Gefängnisstrafen, die sechs weiteren Kinder kamen ins Heim. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Wenige Wochen später kam Florian (Name von der Redaktion geändert) zur Welt. Vom Spital übersiedelte der Säugling direkt zu seiner Mutter ins Gefängnis Schwarzau in Österreich.

Das Gefängnis Schwarzau in Niederösterreich war früher ein kaiserliches Jagdschloss. | Bild: Justizministerium Österreich

Seit Ende der 1960er-Jahre dürfen in der Alpenrepublik Kinder bis zum zweiten Geburtstag bei ihren inhaftierten Müttern im Gefängnis aufwachsen, was als großer Fortschritt im Sinne des Kindeswohls galt, und maximal bis zum dritten Geburtstag des Kindes verlängert werden kann. Doch die Haftstrafe von Florians Mutter beträgt drei Jahre und vier Monate, weshalb der kleine Florian bereits an seinem zweiten Geburtstag von seiner Mutter getrennt werden sollte – so sieht es das Gesetz vor.

Bindungsbruch kann zu Trauma führen

Der evangelische Gefängnispfarrer Markus Fellinger setzt daraufhin alle Hebel in Bewegung. Wenn der Staat den Jungen von seiner Mutter trenne, dann sei das um nichts besser als das, was die Frau und ihr Mann der 13-jährigen Rahel angetan haben.

Ein Zweijähriger könne einen derartigen Bindungsbruch nicht einordnen, was zu einer traumatischen Erfahrung führe. „Am Anfang war es aussichtslos“, sagt Fellinger dem SÜDKURIER. Also geht der Seelsorger Klinken putzen, schreibt an Behörden und Gerichte und beißt zunächst auf Granit. Denn der Gefängnisleiter Gottfried Neuburger denkt, ihm seien die Hände gebunden.

Markus Fellinger ist evangelischer Gefängnisseelsorger in Österreich. | Bild: Markus Fellinger

Doch nach mehreren Gesprächen mit dem Pfarrer ändert Neuburger seine Meinung. Als Vertreter der ersten Justizvollzugsbehörde kam er zu der Einschätzung, dass die Mutter wegen guter Führung spätestens einen Tag vor dem dritten Geburtstag des kleinen Florian – Ende September 2022 – aus der Haft entlassen werden kann.

„Wenn der erste Schritt gemacht ist, ist es für das Gericht leicht, sich anzuschließen“, sagt Fellinger. Die Geschichte ist ein gutes Beispiel für couragierte Nächstenliebe und dafür, dass Beamte menschlich mit viel Fingerspitzengefühl entscheiden können und dennoch im Rahmen der Gesetze bleiben.

Wo Kinder im Südwesten im Gefängnis aufwachsen

Aber wie ist die Situation von inhaftierten Müttern in Baden-Württemberg? Hier gibt es 17 Justizvollzugsanstalten (JVA), aber nur zwei Gefängnisse für Frauen: Ein kleines in der Außenstelle Bühl der JVA Karlsruhe mit etwa 20 Haftplätzen sowie die zentrale Frauenhaftanstalt im ehemaligen Dominikanerkloster Gotteszell in Schwäbisch Gmünd, wo derzeit 310 Frauen inhaftiert sind.

Dort hat 1978 – also etwa zehn Jahre später als in Österreich – eine Mutter-Kind-Abteilung mit bis zu elf Wohnplätzen geöffnet – sie ist bis heute die einzige in Baden-Württemberg.

Das Frauengefängnis in Schwäbisch Gmünd, wo die einzige Mutter-Kind-Abteilung Baden-Württembergs (zu sehen in der unteren Bildmitte) untergebracht ist, in einer Luftaufnahme von oben. | Bild: Justizministerium BW

Während in der jüngeren Vergangenheit in der JVA Schwäbisch Gmünd im Schnitt etwa fünf bis sechs Mütter mit ihren Kindern im früheren „Beichthaus“ samt angebauten Hort untergebracht waren, sind es derzeit vier Mütter im Alter von 18 bis 31 Jahren.

„Mütter, die mit ihrem einzigen Kind hier sind, sind sehr dankbar, dass sie nicht getrennt werden und eine Anleitung bekommen. Aber jenen Müttern, die von ihren weiteren Kindern draußen getrennt wurden, fällt es natürlich sehr schwer – gerade zu Weihnachten“, sagt Claudia Zink im SÜDKURIER-Gespräch. Die 43-jährige Familienrichterin ist stellvertretende Leiterin der Frauenhaftanstalt Schwäbisch Gmünd und für die Mutter-Kind-Abteilung verantwortlich.

Kinder sollen sich nicht eingesperrt fühlen

„Mir geht das Herz auf, wenn ich in die Abteilung komme. Das ist ein schöner Gegensatz zum Langstrafen-Vollzug, für den ich auch zuständig bin“, sagt Zink, die selbst zweifache Mutter ist. Wer die Mutter-Kind-Abteilung in der Weihnachtszeit betritt, wird von einem großen, ans Fenster gemalten Adventskalender begrüßt.

Jeden Tag im Advent dürfen die derzeit vier Kinder im Alter von drei bis 15 Monaten ein aus Tonpapier gebasteltes Wildtier aus einer Schachtel nehmen und auf den Adventskalender kleben. Im lichtdurchfluteten Hort sowie in den beiden Wohnbereichen, die sich die vier Mütter mit ihren Kindern teilen, steht jeweils ein mit blauen Glaskugeln und weißen Engeln geschmückter Tannenbaum.

Der Kinderhort in der Mutter-Kind-Abteilung des Frauengefängnisses Schwäbisch Gmünd. | Bild: Justizministerium BW

„Es ist wichtig, dass die Kinder von Anfang an ein Gefühl für den Advent und Weihnachten mitnehmen. Es war auch der Nikolaus bei uns und hat Kirschkernsäckchen gebracht, und wir haben ein Martinsfest gemacht mit Laternen wie draußen auch“, sagt die stellvertretende Gefängnisleiterin. Ihr ist es wichtig, dass die Kinder einen möglichst normalen Alltag erleben.

Wenn die inhaftierten Mamas arbeiten, beispielsweise im gefängniseigenen Betrieb, im Hofgarten oder als Reinigungskraft, nehmen die Erzieherinnen die Kinder zum Einkaufen mit, auf einen öffentlichen Spielplatz oder fahren mit ihnen mit dem Rad zum Kinderarzt. „Die Kinder sollen ihr Zuhause nie als Gefängnis oder als Eingesperrtsein empfinden. Sie können ja auch nichts für die Taten ihrer Mutter“, sagt Zink.

Keine Gefängnismauer und kein Stacheldraht

Die Frauen in der Mutter-Kind-Abteilung sind meist wegen Eigentums- und Vermögensdelikten inhaftiert, überwiegend Betrugsstraftaten und Diebstähle, weiß die Familienrichterin. Abends bis zum nächsten Morgen sind die Frauen mit ihren Kindern allein – JVA-Beamte sind dann keine im Haus. Ihre Zimmertüren werden nicht verschlossen, nur die der Wohngruppe. Für Notfälle gibt eine Meldeanlage.

„Die Mütter müssen ihre Kinder versorgen können, sie müssen gemeinschaftsfähig sein und die Persönlichkeitsstruktur muss passen, damit sie beispielsweise keine Schlägereien vor den Kindern beginnen. Wenn eine Frau schon gewalttätig aufgefallen ist, würden wir sie nicht aufnehmen“, macht Zink klar.

Die Mutter-Kind-Abteilung im ehemaligen Beichthaus der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd. | Bild: Justizministerium BW

Auch Mütter mit Suchthintergrund oder gesteigerter Fluchtgefährdung können nicht in die spezielle Abteilung aufgenommen werden. „Wir sind eine halboffene Abteilung ohne Gefängnismauer, Stacheldraht und Gitterstäbe. Wir finden das für die Kinder extrem wichtig“, erklärt die 43-Jährige.

Im Garten gebe es zwar eine Mauer nach draußen, aber über sie zu klettern oder Drogen zu werfen, wäre kein Problem. „Wer hier weg möchte, der findet einen Weg. Deshalb sind eine gesteigerte Flucht- und Suchtgefährdung Ausschlusskriterien.“

Die Sicherheit der Kinder hat Priorität

Einmal sei eine suchtkranke Frau mit ihrem Kind in die Mutter-Kind-Abteilung aufgenommen worden, weil es hieß, sie sei „clean“. Als am nächsten Tag der Drogentest positiv zurück kam, musste sie in den normalen Vollzug wechseln – ohne ihr Kind, das zu einer Pflegefamilie kam. „Auf der einen Seite will jedes Kind bei seiner Mama sein, auf der anderen geht die Sicherheit der anderen Kinder in der Abteilung vor“, sagt Zink.

Auch bei längeren Haftstrafen hätten Mütter wenig bis keine Chancen auf eine Aufnahme mit ihrem Kind in der Abteilung. Denn laut Justizvollzugsgesetzbuch können in Baden-Württemberg nur Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in der Mutter-Kind-Abteilung in der JVA Schwäbisch Gmünd untergebracht werden.

„Es handelt sich dabei jedoch um keine absolute Altersgrenze, in Einzelfällen kann hiervon auch abgewichen werden“, sagt Robin Schray vom Justizministerium in Stuttgart dem SÜDKURIER.

Robin Schray, Sprecher des Justizministeriums Baden-Württemberg. | Bild: Justizministerium BW

Familienrichterin Zink und ihr Team – darunter eine JVA-Beamtin, eine Sozialarbeiterin und Psychologin – prüfen jeden Einzelfall sehr genau und mit viel Fingerspitzengefühl. Manchmal gab es auch schon Kinder, die ein bisschen über drei Jahre alt waren.

„Ältere Kinder verstehen schon, wo sie sind, und dass die Mama fremdbestimmt ist“, sagt die Leiterin der Mutter-Kind-Abteilung. Wenn die Blicke der Kinder sich eher auf die JVA-Beamtin richten, weil sie merken, dass ihre Mutter nicht entscheiden kann, werde es schwierig.

Weihnachtliche Bastelarbeiten der Kinder in der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd. | Bild: Justizministerium BW

Auch der Bewegungsdrang größerer Kinder könne zum Problem werden. Zwar gebe es einen großen Garten mit Spielplatz neben dem Hort und den Wohnbereichen, aber je älter die Kinder werden, desto größer seien ihre Bedürfnisse, die im auf kleinere Kinder ausgelegten Hort nicht mehr erfüllt werden könnten. „Die Kinder in unserer Abteilung können abends nicht mehr geschwind raus in den Garten oder eine Runde um den Block drehen.“

Wo auch Sechsjährige bei Mama sein dürfen

Sollte das Land Baden-Württemberg in einen größeren Gebäude- und Hortkomplex investieren, um wie in Hessen inhaftierten Müttern mit Kindern bis sechs Jahren ein Zusammenleben im offenen Vollzug zu ermöglichen?

Claudia Zink ist skeptisch. „Wenn, dann müsste das grundlegend an den Bedürfnissen des Kindes orientiert sein.“ Wenn Mamas zu langen Haftstrafen verurteilt sind, dann habe das immer auch einen Grund. Ab einem gewissen Kindesalter sei der Drang nach draußen einfach zu groß. Deshalb sei drei Jahre ein gutes Alter.

Der Kinderhort in der Mutter-Kind-Abteilung des Frauengefängnisses Schwäbisch Gmünd. | Bild: Justizministerium BW

„Derzeit haben wir lauter tolle Mütter, aber wir hatten auch schon welche, die ihre Kinder im Hochstuhl mit Chips ruhig gestellt haben“, erzählt die Familienrichterin. Nicht jede Mutter sei dazu in der Lage, ihr Kind großzuziehen. Es kann bei Verwandten oder einer liebevollen Pflegefamilie besser aufgehoben sein.

„Wir arbeiten mit den Müttern hart daran, sie auf ein straffreies Leben vorzubereiten. Das nehmen wir sehr ernst, denn das ist auch eine große Chance für das Kind, das nichts davon hat, wenn seine Mutter in alte Verhaltensmuster zurückfällt“, sagt Zink.

Arbeitet eine Mutter gar nicht mit oder an sich, stehen die Chancen auf eine vorzeitige Haftentlassung schlecht. „Aber wir schmeißen sie und ihr Kind deswegen nicht aus der Abteilung raus.“ Denn ein konstant geborgenes Umfeld sei das Wichtigste für Kinder.

Wie die Kinder Weihnachten feiern

Und wie läuft der Heilige Abend in der Mutter-Kind-Abteilung des Frauengefängnisses Schwäbisch Gmünd ab? Die Mütter gehen mit ihren Kindern getrennt von den anderen 310 Gefangenen in die Kirche und schauen sich dort die Krippe an. Die Gefängnisseelsorgerin gestaltet eine besinnliche Stunde.

In der Abteilung gibt es dann ein gemeinsames Essen. Jede Familie durfte pro Kind ein Geschenk schicken, das jede Mutter dann auch selbst verpackt hat. „Die Kinder sollen die Bescherung bewusst erleben, Lieder singen und Weihnachten feiern wie in einer ganz normalen Familie auch. Für manche von ihnen ist es die glücklichste Zeit in ihrem Leben“, sagt Claudia Zink.