Pneumokokken sind in Zeiten von Corona zu einer Krankheit geworden, die vielen Menschen etwas sagt: Die Bakterien können eine Lungenentzündung verursachen. Experten fürchten, dass Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, den Bakterien leichter ausgeliefert sein könnten. Die Ständige Impfkommission ruft dazu auf, dass sich Menschen aus den sogenannten Risikogruppen impfen lassen sollen: Menschen wie Reinhard Heinl.

Was sind Pneumokokken? Die Pneumokokken-Impfung wird umgangssprachlich auch Impfung gegen Lungenentzündung genannt. Denn Pneumokokken sind Erreger, die unter den Bakterien am häufigsten eine Lungenentzündung auslösen können. Pneumokokken werden durch Tröpfchen in der Luft, also Aerosole, von Mensch zu Mensch übertragen.

Der 70-Jährige aus Konstanz-Litzelstetten wendet sich an den SÜDKURIER, weil er seit Juli auf eine Charge des gefragten Impfstoffs wartet. Allein schon durch sein Alter, aber auch wegen der chronischen Lungenkrankheit COPD gehört er zur Risikogruppe. Im März habe er nur über private Kontakte den Impfstoff „Pneumovax 23“ bekommen, sagt er. Tatsächlich ist Pneumovax seit Februar nicht mehr lieferbar, bestätigt eine Apothekerin aus Litzelstetten.

Heinls Hausarzt aber empfahl eine zweite Impfung, das Rezept habe er im Sommer in einer örtlichen Apotheke abgegeben, berichtet Heinl. Seither wartet er auf den Impfstoff.

Braucht es eine Auffrischungsimpfung bei Pneumokokken? Bei Pneumokokken ist eine erneute Impfung bei Erwachsenen seit einigen Jahren in der Diskussion. Je nach Gesundheitszustand empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) allerdings bei Erwachsenen über 60 Jahren eine Auffrischung nach sechs Jahren. Aber: „Eine generelle Auffrischung wird dieser Altersgruppe trotzdem aktuell nicht empfohlen, da der Impfstoff hierfür zurzeit nicht zugelassen ist. Die Wiederholungsimpfung gesunder über 60-Jähriger sollte daher vom Arzt beurteilt werden“, heißt es auf der Informationsseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Möglich ist aber eine zweite Impfung für Menschen mit erhöhtem Risiko einer Pneumokokken-Infektion, „einschließlich solchen, die zuvor mit dem 23-valenten Pneumokokken-Polysaccharidimpfstoff geimpft wurden“, wie aus Vorgaben des Paul-Ehrlich-Instituts hervorgeht. Demnach, können solche Patienten mindestens eine Dosis des Impfstoffs „Prevenar 13“ erhalten. Heinl hätte sie gerne – aufgrund seiner Krankheitsgeschichte. Die Pandemie ist für ihn eine Bedrohung, das Coronavirus kann für ihn gefährlich werden.

Heinl fühlt sich der Situation hilflos ausgeliefert. Er ist wütend über den „eklatanten Mangel bei der Versorgung“, schreibt er dem SÜDKURIER. Während sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann damit „rühme“, dass er sich zur Vorbeugung sowohl gegen die Grippe als auch gegen Pneumokokken habe impfen lassen, bliebe Menschen wie ihm der wichtige Impfstoff verwehrt. Doch woran liegt das?

Zu hohe Nachfrage

Stefan Bushuven vom Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz kennt die Gründe: „Unsere Erfahrungen in der Pandemie mit den Impfungen ist, dass die verschiedenen Personengruppen nun ein höheres Interesse an Grippe- und Pneumokokken-Impfungen haben.“ Das sei nicht unbegründet, „da wir medizinisch nur schwer abschätzen können, wie sich eine Doppel-Infektionen auf vorerkrankte und nicht vorerkrankte Personen und den Verlauf der Pandemie auswirken würde“.

Die Nachfrage sei bereits zum Jahresbeginn so sehr gestiegen, dass die sonst üblichen Jahresbestände für 2020 aufgebraucht wurden und einen Lieferengpass verursachten, erklärt Bushuven weiter. „Nun müssen die Bestände erst wieder aufgebaut und versandt werden“, sagt der leitende Oberarzt in Singen.

Ein Stich, dann ist es vorbei – sofern man an den Impfstoff kommt. Pneumokokken-Impfstoffe sind derzeit teilweise knapp. | Bild: Martin Schutt

Auch Susanne Donath, Sprecherin der baden-württembergischen Apothekenkammer, bestätigt den Engpass. Demnach ist Pneumovax der für Senioren empfohlene Impfstoff. „Nach unseren Informationen ist die Nachfrage nach Pneumokokken-Impfstoff für Erwachsene seit dem Frühjahr stets hoch geblieben, und der entstandene Engpass konnte seither nicht aufgeholt werden. Die verfügbare Menge reicht offenbar weiterhin nicht aus“, sagt Donath.

Impstoffe aus dem Ausland

Doch lässt sich überhaupt etwas gegen den Engpass tun? In Deutschland sind derzeit drei Impfstofftypen gegen Pneumokokken zugelassen, darunter „Prevenar 13“ und „Pneumovax 23“ und „Syn­flo­rix“. Tatsächlich informierte das Paul-Ehrlich-Institut bereits im März über Lieferschwierigkeiten. Im April wurde ein Impfstoff aus Japan mit einer Sondergenehmigung eingekauft – verwendbar bis Anfang Juni.

Im Juli passte die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung für die Impfung gegen Pneumokokken an: Demnach sollten sich erst Senioren ab 70 statt ab 60 Jahren sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen gegen Pneumokokken impfen lassen. Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt dagegen weiterhin die Impfung ab 60 Jahren. Auch Säuglinge und Kleinkinder bis zu zwei Jahren sollen den Impfstoff unbedingt bekommen.

Im August folgt die Auskunft des Paul-Ehrlich-Instituts: „Die Nachfrage nach Pneumokokken-Impfstoffen für das Jahr 2020 ist durch die Corona-Krise gestiegen, da sich viel mehr Menschen impfen lassen als im Verlaufe eines durchschnittlichen Jahres.“

Ein Blick auf die Webseite des Instituts, wo die Verfügbarkeit des Impfstoffs vermerkt ist, zeigt: Einfachdosen des Impfstoffs „Pneumovax 23“ sind „voraussichtlich im Januar 2021 wieder lieferbar“, Zehnfachpackungen bereits ab November dieses Jahres.

Bundesgesundheitsministerium verspricht Nachschub

Eine Sprecherin des Bundesministeriums für Gesundheit sagt dem SÜDKURIER, der Impfstoffengpass sei auf die gestiegene Nachfrage in der Corona-Pandemie zurückzuführen. Bereits seit März würden immer wieder zusätzliche Impfstoffe aus dem Ausland importiert und unmittelbar auf den Markt gebracht, ergänzt die Sprecherin. Im Herbst erwarte das Paul-Ehrlich-Institut demnach eine neue Lieferung.

Eine Bevorratung auf nationaler Ebene habe es nicht gegeben, fügt die Sprecherin hinzu: „Im Vordergrund stand die akute Versorgung, die über die normale Bedarfsplanung hinaus geleistet werden musste.“

Risikopatient Reinhard Heinl hat unterdessen seine zweite Impfung bekommen. Der Impfstoff Prevenar 13 sei „zum Glück“ in der Praxis seines Arztes verfügbar gewesen, schreibt uns Heinl.