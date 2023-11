Konstanz (sk) Dr. Björn Jansen wird zum 6. November 2023 in die Geschäftsführung des SÜDKURIER Medienhauses berufen. Der bisherige Geschäftsführer Peter Selzer wird das Unternehmen spätestens Ende des ersten Quartals 2024 aus persönlichen Gründen verlassen. Bis dahin wird er sukzessive die Geschäfte an Dr. Jansen übergeben und begonnene Projekte weiter eng begleiten und abschließen. Co-Geschäftsführer Michel Bieler-Loop war bereits zuvor ausgeschieden. Nach einem einschneidenden persönlichen Erlebnis Anfang des Jahres 2023 hatte er sich entschieden, beruflich neue Wege zu gehen.

Dr. Björn Jansen hat diverse Managementaufgaben in Medienunternehmen wahrgenommen. Unter anderem war er von 1999 bis 2003 Mitgeschäftsführer sowie von 2001 bis 2019 geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsführung der Mediengruppe Dr. Haas (u.a. Mannheimer Morgen). Dr. Jansen ist Inhaber der BJ Consulting und wird seine Funktion im SÜDKURIER Medienhaus interimistisch als selbstständiger Berater wahrnehmen.

Dank für das Geleistete

Andreas Scherer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe Pressedruck, zu der auch das SÜDKURIER Medienhaus gehört: „Ich bedaure das Ausscheiden von Herrn Bieler-Loop und Herrn Selzer zutiefst und danke ihnen sehr für das Geleistete. Beide haben in den vergangenen Jahren mit großem Engagement die Weiterentwicklung des SÜDKURIER zu einem digitalen Medienunternehmen vorangetrieben. Ich freue mich, dass wir mit Dr. Björn Jansen einen sehr erfahrenen und versierten Medienmanager für die anstehenden herausfordernden Aufgaben in einem wirtschaftlich schwierigen Marktumfeld gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass es ihm gemeinsam mit dem sehr erfahrenen Management des SÜDKURIER gelingen wird, die Marktposition des führenden Medienhauses in den Regionen nordwestlicher Bodensee, Hochrhein und Schwarzwald in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu festigen und auszubauen.“