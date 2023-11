Der wieder einsetzende Regen hat am Freitag erneut zu steigenden Wasserständen der Flüsse geführt. Am Rhein-Pegel Maxau ist weiter die kritische Marke von 7,50 Metern überschritten mit der Folge, dass auf dem entsprechenden Rheinabschnitt bei Karlsruhe die Schiffe nicht mehr weiterfahren können, wie die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) am Freitag mitteilte.

In Riedlingen tritt die Donau über die Ufer

Am Pegel Maxau wurde in den frühen Morgenstunden der Höchstwasserstand von 8,05 Meter erreicht. „Derzeit und in den kommenden Tagen fallen die Wasserstände, jedoch nicht kontinuierlich. Mit zwischenzeitlichen leichten Wiederanstiegen ist zu rechnen.“ Aktuell hätten die Flüsse im Schwarzwald, wie die Kinzig, die Wiese oder die Murg keine kritischen Werte überschritten.

Die Donau trat unter anderem bei Riedlingen über die Ufer. Dort wurde ein Sportplatz überflutet. Für die baden-württembergische Donau sei für den Pegel Berg der Wasserstand eines 2-jährlichen Hochwasserereignisses erreicht worden.

Am Neckar bei Horb und in Kirchentellinsfurt sei der Scheitelwert erreicht. Hingegen steige der Fluss bei Heidelberg noch an. Die HVZ erwartet, dass die Schifffahrt auf dem Neckar bei der Universitätsstadt im Laufe des Tages eingestellt wird. Generell sehen die Experten aktuell keine große Gefahr durch Hochwasser im Südwesten. Es könne sein, dass flussnahe Straßen und Plätze gesperrt werden müssten. (dpa)