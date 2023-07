Gewinnspiel 07. Juli 2023, 18:57 Uhr

Was wissen Sie über Wein? Jetzt beim Quiz mitmachen und Konzertkarten gewinnen!

Welche Weine werden am Bodensee häufig angebaut? Und was macht sie so besonders? Spielen Sie jetzt in unserem Wein-Quiz mit und gewinnen Sie mit etwas Glück Konzertkarten!